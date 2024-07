Está dicho, Aracely Ordaz, mejor conocida como Gomita, será parte de La Casa de los Famosos México, reality show que se estrenará el 21 de julio de este 2024.

Gomita es sin duda una de las habitantes más predecibles de La Casa de los Famosos México pues la animadora acaba de revelar una de sus cartas para este juego mental.

Al igual que lo hizo en el reality Hotel VIP, utilizará temas sexuales para simpatizar a la audiencia pues sabe que dar polémica la colocará en titulares.

Gomita ingresará a La Casa de los Famosos México sus juguetes sexuales porque no le entra al dedulce

Gomita -de 29 años de edad- ya empezó su juego. La animadora se mostró en lencería durante su revelación como integrante de La Casa de los Famosos México.

Asegurando que no sabía que hoy y en qué momento la presentarían, Gomita recibió a Wendy Guevara -de 30 años de edad- en camisón.

Así como reveló a la panelista de La Casa de los Famosos México que lleva en su maleta juguetes sexuales porque no le entra al “dedulce”, pero no sabe si la dejarán ingresar con ellos.

“Traigo juguetes, pero no sé si me los dejen pasar, no me gusta el de dulce, pero (vestida así) señores varios me van a dedicar una” Gomita

Gomita buscará apoyo de la comunidad LGBT para permanecer en La Casa de los Famosos México

Consciente de que Wendy Guevara se convirtió en la ganadora La Casa de los Famosos México, gracias al público y a la comunidad LGBT, Gomita ya sabe a quién se pegará para convertirse en favorita.

Gomita hará alianza con Ricardo Peralta -de 34 años de edad-, el gran favorito para ganar ya que son amigos desde hace un tiempo.

Por lo que con el objetivo de ganar seguidores desde ya, la payasa dice apoyar a la comunidad LGBT sobre todo porque la mayoría de sus amigos pertenecen a ella.

“Soy muy jotita, la mayoría, todos (mis amigos) son gays” Gomita

Asimismo, adelanta que sola es una persona muy divertida, pero borracha más por lo que confía en conquistar corazones mientras lucha por permanecer en la famosa casa.

Así como revela ser muy sentimental, pero no dejada. “Soy perra y no me dejó”, señala y asegura verse como la ganadora según la gente quiera.