Geraldine Galván -de 31 años de edad- ya es mamá; dio a luz a su primer hijo, Santiago, después de un embrazo que sintió eterno.

El pasado 16 de mayo nació el hijo de Geraldine Galván y compartió con sus seguidores el tierno proceso para recibir a su bebé.

En noviembre de 2024, Geraldine Galván anunció su embarazo y confirmó que iba a tener un niño en enero; tras un largo embarazo, la actriz ya es mamá.

Geraldine Galván reveló que su embarazo se le hizo eterno y esperaba con ansias conocer al pequeño Santiago.

El pasado 23 de mayo, Geraldine Galván compartió un video para contar cómo había sido su parto y mostrar a su bebé.

Geraldine Galván tuvo a su bebé por cesárea y la actriz reveló que tuvo influenza durante este proceso, por lo que fue más complicada su recuperación.

Tras varios días de su parto, Geraldine Galván hizo un video para hablar de su parto y sus días postparto.

“Cuando me dieron de alta con Santiago empecé a temblar y tenía temperatura de 40 grados. Yo pensé que era por el tema de la cesaría, pero me dijeron que no tenía nada que ver”

Geraldine Galván