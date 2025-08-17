Galilea Montijo -de 52 años de edad- sorprende a sus seguidores de Instagram al presumir la rutina que le pone Isaac Moreno para tener una figura espectacular.

Aunque Galilea Montijo siempre ha demostrado tener un cuerpo envidiable, usuarios le han señalado que desde que sale con Isaac Moreno -de 43 años de edad- luce cada vez mejor, ¿es por el colágeno?

Esta es la rutina que le puso Isaac Moreno a Galilea Montijo para que tenga un cuerpo espectacular

Pese a las críticas que ha recibido por su diferencia de edad, Galilea Montijo suele mostrarse muy enamorada de Isaac Moreno.

Galilea Montijo e Isaac Moreno (Galilea Montijo Instagram @galileamontijo)

Incluso Galilea Montijo compartió con sus seguidores de Instagram que es gracias a Isaac Moreno que ha mantenido una figura espectacular, ¿por el colágeno?

Pese a que ha sido la misma Galilea Montijo quien ha bromeado por el colágeno que le da Isaac Moreno, en esta ocasión la conductora de Hoy señaló que se trataba de otra cosa.

Y es que a través de su cuenta de Instagram, Galilea Montijo presumió la rutina de ejercicios que le pone Isaac Moreno y que le ha ayudado a tener una gran figura.

En su video, Galilea Montijo mostró parte de los ejercicios que realizó y aunque no le resultó nada fácil, lo pudo lograr gracias al apoyo de Isaac Moreno.

Ya que a lo largo del video se puede ver a Isaac Moreno dándole ánimos y ayudando a Galilea Montijo para que pueda cumplir su meta.

Tras el esfuerzo que hizo, Galilea Montijo se mostró cansada, pero feliz de haber cumplido con la rutina que le puso Isaac Moreno.

Isaac Moreno orgulloso del cuerpo espectacular de Galilea Montijo

El video de Galilea Montijo en la que muestra la rutina de ejercicios que le puso Isaac Moreno para tener un cuerpazo espectacular de inmediato se viralizó en las redes sociales.

La mayoría de sus seguidores felicitaron a Galilea Montijo por el esfuerzo que está haciendo al hacer ejercicio y es que saben que tiene muchos compromisos laborales.

Algunos usuarios incluso resaltaron que su trabajo en el gimnasio es visible y es que cada día luce más bella.

Sin embargo, el comentario que más resaltó fue el de Isaac Moreno y es que no dudo en aplaudir el trabajo que realiza Galilea Montijo.

Isaac Moreno se mostró orgulloso del trabajo que está realizando Galilea Montijo con el ejercicio y es que los resultados se pueden observar en su cuerpo.

“Muy muy orgulloso de tu disciplina y esfuerzo… Tremendo CUERPAZO has sacado mi moqui!!! Buffff” Isaac Moreno