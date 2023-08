Galilea Montijo le aconseja a Luis Miguel que “con la comadre no”, por su romance con Paloma Cuevas, aunque parece que tiene otras intenciones.

Después de cuatro años de ausencia de los escenarios, Luis Miguel -de 53 años de edad- se encuentra triunfando con su Tour 2023.

En sus presentaciones en Argentina, Luis Miguel sorprendió con su gran cambio de imagen e incluso algunos usuarios consideran que su transformación se debe a Paloma Cuevas -de 50 años de edad-.

Sin embargo, no todos se encuentran de acuerdo con la relación de Luis Miguel con Paloma Cuevas, así lo demostró Galilea Montijo -de 50 años de edad-.

Y es que en pleno programa Hoy, Galilea Montijo le hizo un fuerte reclamo a Luis Miguel por su nueva relación.

Durante la emisión de este viernes 25 de agosto del programa Hoy se presentó una nota con Roberto Palazuelos -de 56 años de edad-.

En su conversación, Roberto Palazuelos señaló que no tiene interés en ver a Luis Miguel en concierto, ya que desde hace tiempo ya no sale a lugares donde va mucha gente.

Los conductores de Hoy recordaron la gran amistad de Roberto Palazuelos y Luis Miguel y lamentaron que haya un distanciamiento entre ambos.

Andrea Legarreta señaló que hay una edad en donde las personas hacen un balance sobre qué es lo que verdaderamente importa y lo más relevante son los amigos y familia.

Raúl Araiza de inmediato puntualizó que parece que a Luis Miguel le está haciendo muy bien su relación con Paloma Cuevas.

“Ahorita está enamorado que eso se ve que le hace bien, se me hace que es buena mujer esta señora Paloma y lo pone en orden porque necesitamos que nos pongan en orden”

Sin embargo, Galilea Montijo no se encontró de acuerdo con sus compañeros pues señaló que en esta vida se debe de tener códigos.

De manera contundente, Galilea Montijo destacó que se debe de respetar a los “compadres” por códigos.

“¡Ay!, no sé chicos, dirán ‘ay, está de cuando acá me salió tan estirada’, yo creo que hay códigos en la vida, y con los compadres… no, o sea, yo creo. Una cosa es que le haga bien, y la vida te junta con alguien que tú nunca pensaste, pero…”

Galilea Montijo