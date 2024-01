En pleno programa en vivo, Galilea Montijo confesó que durante sus vacaciones con su novio entraron a un “karaoke para adultos” y así puso nerviosos a sus compañeros de Hoy.

Tras ausentarse del programa Hoy por tres semanas, Galilea Montijo ya regresó al matutino pese a que había confesado que ya no quería regresar a México.

Durante sus vacaciones, Galilea Montijo estuvo muy activa en sus redes sociales y compartió varias de las actividades que hizo junto a su novio Isaac Moreno, de 41 años de edad.

Sin embargo, en el programa Hoy Galilea Montijo -de 50 años confesó que hay varias cosas que todavía no ha compartido como sus seguidores, como el hecho que fue a un “karaoke para adultos”.

Esta declaración sorprendió a sus compañeros del programa Hoy, quienes no sabían cómo reaccionar ante las palabras de Galilea Montijo.

Este lunes 8 de enero, los conductores del programa Hoy regresaron al matutino luego de haber tenido vacaciones por las fiestas decembrinas.

Los conductores de Hoy se mostraron felices de regresar después de tomar unos días libres y es que pudieron estrenar su nueva escenografía.

Pero los conductores del programa Hoy se tomaron unos minutos en el matutino para poder hablar de las vacaciones que habían tenido.

A través de sus redes sociales, Galilea Montijo presumió que se había ido de vacaciones junto a su novio Isaac Moreno.

Galilea Montijo compartió que primero pasó unos días en Japón y después viajó a Bali, una isla en Indonesia.

Durante el programa Hoy, Galilea Montijo presumió que fue la primera en irse ya que ella iba más lejos.

Al hablar sobre lo bien que la había pasado, sus compañeros le hicieron burla e incluso Andrea Legarreta le cuestionó si tenía videos.

Galilea Montijo aseguró que si tenía videos, mientras que seguían las indirectas por haberse ido con su novio Isaac Moreno.

“¿Quieren recordar todo lo que hicimos en las vacaciones? Ya me quiero regresar, tengo videos”

Mientras que pasaban sus imágenes, Galilea Montijo fue relatando lo que vivió en sus vacaciones.

Galilea Montijo confesó que todavía hay muchas imágenes que no ha compartido por lo que espera poco a poco irlo haciendo.

Sin embargo, la declaración de Galilea Montijo que sorprendió a sus compañeros fue que entró a un “karaoke para adultos”.

“Es que tengo tantas fotos por compartir, poco a poco, me metí a un karaoke que son para adultos”

Los conductores de Hoy quedaron sorprendidos que ninguno se atrevió a decir nada y Andrea Legarreta solo soltó una risa, mientras que Paul Stanley se mostró atónito.

Martha Figueroa se refirió a que si era un “karaoke con final feliz” y Galilea Montijo dijo que si, pero no quiso entrar en más detalles.

Incluso Tania Rincón se mostró molesta de que no haya compartido su experiencia en el karaoke para adultos.

Durante su intervención, Galilea Montijo se mostró sorprendida con Japón, pues resaltó su comida y cultura.

Galilea Montijo se burló de los rumores sobre su pasado al señalar que había platicado con “una hermana, una geisha”.

Sin embargo, Galilea Montijo se mostró sorprendida de que no haya ruido en Japón.

“Saben que me impresionó, no puedes creer tanta gente, tráfico, mundo subterráneo y que no exista ruido”

Galilea Montijo