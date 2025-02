Gala Montes le pidió a Karime Pindter ayuda para salir de la polémica, pero la dejó sola quedándose callada

Gala Montes lo deja claro: Ella y Karime Pindter ya no son amigas y es probable que no vuelvan a serlo.

Y es que Gala Montes no perdona la indiferencia, así lo dejó claro en una entrevista con Mara Patricia Castañeda, a quién le reveló el motivo de su distanciamiento con Karime Pindter.

La ex habitante de la La Casa de los Famosos México 2024 se sincera sobre la polémica que actualmente protagoniza.

Una vez más, Gala Montes asegura que Karime Pindter sabía de su relación con Icho Van -de 40 años de edad-.

Romance que, según Gala Montes -de 24 años de edad-, surgió poco después de que abandonara La Casa de los Famosos México 2024, reality show donde conoció a Karime Pindter -de 31 años de edad-.

Gala Montes explota en entrevista en vivo: “A mi no me comparen con Karime Pindter”

De acuerdo con la actriz, Karime Pindter sabía que la actriz estaba involucrada con su manager; sin embargo, fingió que lo desconocía.

Esto generó que fans de ambas tirarán hate sobre Icho Van y la actriz aún cuando ésta nunca tuvo un amorío real con la influencer.

Razón por la que Gala Montes le pidió a Karime Pindter que dijera que ya sabía de su romance con el manager, pero la influencer se quedó callada porque no quería involucrar en polémicas.

“Ella sabía, nunca le rompí el corazón a nadie, pero ella hizo como si no supera nada, yo le escribí y le dije: ‘Por favor, ayúdame a a decir que tú sabías’. Me dijo: ‘Perdón, yo no me puedo meter en polémicas”

Gala Montes