Gala Montes, de 24 años de edad, explotó en una entrevista en vivo cuando Karime Pindter y el Team Mar fueron mencionados en la conversación.

Hace unos días, Gala Montes confirmó que su amistad con Karime Pindter, de 31 años de edad, pues la dejó de seguir en redes sociales.

Pero no sólo eso. Gala Montes también dio retuit a un mensaje en el que se acusa a Karime Pindter de robarle el trabajo, ofreciendo sus servicios por la mitad del dinero que pide la actriz.

Gala Montes se disculpa con sus fans (@galamontes / Instagram)

Gala Montes acusó a los medios de “meter cizaña” en su relación con Karime Pindter y el Team Mar

Ahora que se encuentra promocionando su nueva canción, titulada ‘Antes que feliz’, Gala Montes acudió a la estación de radio La Mejor FM.

Ahí, la actriz comentó que a 5 meses de haber terminado La Casa de los Famosos 2024, ella y sus compañeros del Team Mar siguen bajo mucha presión.

Y es que, todo lo que dicen y hacen se pone en tela de juicio. Ante ello, Gala Montes consideró que las decisiones que cada integrante del Team Mar tome son muy “válidas y respetables”.

Lo malo, consideró la actriz, es cuando intervienen los medios y comienzan a “meter cizaña” y ha intentar hacerlos competir por el cariño del público.

Team Mar (Instagram / Karime Pindter)

Gala Montes exige que no la comparen con Karime Pindter

Fue entonces que Gala Montes exigió: “Yo no quiero competir con nadie, a mi no me comparen con Karime Pindter“.

Gala Montes destacó que Karime Pindter es una mujer muy trabajadora; sin embargo, subrayó que cada integrante del Team Mar es distinto.

“No queremos competir, porque la gente nos quiere picar, no va a pasar”, sostuvo Gala Montes.

Luego, dijo que “el deporte favorito en este país es poner a dos mujeres en contra. No va a pasar, no va por ahí”, remató al hablar sobre .

Ante ello, Gala Montes reiteró que no lograrán ponerla en contra de sus excompañeros en La Casa de los Famosos 2024.

Respecto a Karime Pindter dijo que a pesar de haberla dejado de seguir en redes sociales, le desea “todo el éxito del mundo, pero ya, cada quien sus chelas.

Sobre la posibilidad de volver a seguir a la ex ‘Chica Superponedora’, Gala Montes prácticamente lo descartó, aunque finalizó diciendo, “que decida Dios”.