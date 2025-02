Si algo quedó claro tras la última batalla de fans entre Gala Montes de 24 años de edad, y Karime Pindter es que las cosas no quedaron bien y un comentario de la cantante lo hizo más que evidente.

Tras la amistad que creció en La Casa de los Famosos 2024, se creía que la de Gala Montes y Karime Pindter de 31 años de edad, iba a ser de las más duraderas, pero todo parece apuntar que no funcionó.

Y es que gracias a un último tweet que Gala Montes lanzó de Karime Pindter se dejó ver que ni amigas son, tema que aclaró en Sale el Sol hablando muy apartada sentimentalmente de La Matrioshka.

Ni Gala Montes ni Karime Pindter podían creer que eran el shippeo máximo de La Casa de los Famosos 2024, y aunque dieron alas a sus fans, ni relación ni amistad se armó.

Aunque en un inicio Karime Pindter y Gala Montes se mostraban abiertas a dejarse llevar para tener una relación amorosa o no, la elección de la cantante habría delimitado todo.

Gala Montes explota en entrevista en vivo: “A mi no me comparen con Karime Pindter”

Y es que incluso, Gala Montes fue hasta la primera invitada al after de La Casa de los Famosos 2024 en el podcast de Karime Pindter, donde se juraban amor y lealtad para siempre, siendo que en ese momento la cantante estaba distanciada de Briggitte Bozzo.

Sin embargo, todo parece apuntar que la relación se fracturó cuando Gala Montes presentó a Icho Van como su novio, situación que el fandom de Karime Pindter sentenció.

Pese a ello, ninguna de las dos implicadas hablaron sobre la situación, aunque el fandom de Karime Pindter aseguraba que estaba molesta porque Gala Montes jugó con la bandera de la población LGBT.

Como prueba de ello, en la fiesta de fin de año en Televisa, las cámaras captaron un momento en que Karime Pindter y Briggitte Bozzo se muestran incómodas ante la presencia de Gala Montes.

Pese a que hasta ese momento no había declaraciones, recientemente Gala Montes confirmó estar alejada de Karime Pindter al replicar un tweet donde aseguraba que esta había buscado quitarle trabajo cobrando menos que ella.

Las polémicas entre Gala Montes y Karime Pindter están de sobra, y aunque lo más reciente pudo haber sido una pelea entre fandoms, la cantante confirmó que no es así con una frase muy contundente.

En una reciente entrevista en Sale el Sol, Gala Montes quiso evitar el tema de Karime Pindter explicando que solo está enfocada en trabajar, hasta que llegó el momento en que habló de todo.

En la sección ¿Quién es tu favorito? fue que Gala Montes dejó clara la relación -o nula relación- que tiene con Karime Pindter y es que desde que comenzó a hablar de ella se notó lejanía en sus comentarios.

“Karime [Pindter] se iría por la puerta grande, la respetamos mucho, hizo un gran trabajo en La Casa de los Famosos, es una mujer muy inteligente, se ha superado muchísimo y como lo he dicho es una mujer revolucionaria, la respeto”.

Además de que sostuvo “la respeto”, Gala Montes dejó claro que entre su amistad hubo un tema de envidia y no fue por su parte.

“Lo que les digo es besen a sus amigas, no les tengan envidia”

Ante ello, Gala Montes dejó claro que lo que detonó la pelea actual con Karime Pindter es lo que habría pasado luego de que salieron a una fiesta juntas.

“Sí le pedí ayuda por supuesto y como buena amiga que yo la consideraba (...) pero salimos y sucedieron cosas y yo mira, si no hay reciprocidad, si no recibido eso mismo como lo recibo de ciertos amigos prefiero apartarme un rato (...) no quiere decir que la odio”.

Gala Montes, actriz.