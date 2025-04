Gala Montes -de 24 años de edad- se enfrentará en una pelea de box de Supernova Strickers Orígenes y reconoce que tiene miedo.

En una entrevista, Gala Montes habló sin flitros sobre su reciente proyecto arriba del ring, algo que la tiene emocionada y aterrada.

Aún así, a Gala Montes le gusta probar cosas nuevas que la saquen de su zona de confort, por lo que se mantiene preparada para lo que viene.

Gala Montes tiene miedo a la pelea de box que se va a aventar

Gala Montes reconoce el miedo que tiene por la pelea de box que se va a aventar en Supernova Strickers Orígenes.

“En este momento de mi vida siento miedo”, comentó Gala Montes tras ser cuestionada sobre los temores de intentar algo nuevo en su carrera.

Gala Montes (Gala Montes 'X' @GalaMontes2)

Gala Montes reconoció tener miedo a lo que le espera arriba del ring el próximo mes de septiembre en el Palacio de los Deportes.

No obstante, la también actriz reveló que es un miedo que la impulsa a ser mejor, entrenar y dejar malos hábitos para poder brillar en el cuadrilátero.

Gala Montes explicó que cuando la invitaron a ser parte de este evento, aceptó para salir de su zona de confort y probar algo nuevo en su carrera.

“A mi me gusta mucho sentir la adrenalina, por eso me gusta subirme a los escenarios”, explicó Gala Montes.

A Gala Montes no le da miedo que la golpeen en el ring por esta razón

A pesar de que Gala Montes confesó tener miedo por su próxima pelea de box, señaló que este sentimiento va más allá a que le golpeen.

“Me da miedo que es algo nuevo, no me da miedo que me golpeen ”, aclaró Gala Montes.

La famosa señala que está lista para canalizar sus emociones arriba del ring, pues ya tiene experiencia en el box.

Gala Montes se enfrentará con la streamer Alana Flores, siendo su debut arriba de un ring en el evento Supernova Strickers Orígenes.

Con la fecha ya confirmada y un cartel que combina talento del entretenimiento y las redes sociales, Supernova: Orígenes se perfila como uno de los eventos más esperados del año.