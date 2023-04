Durante el segundo fin de semana de Coachella; la diseñadora de joyería Gabriela Berlingeri, ex de Bad Bunny sin más se hizo presente en el famosos festival de Indio California.

Vaya sorpresa la que Gabriela Berlingeri - de 29 años de edad- dio a la fanaticada al dejarse ver en Coachella.

Eso sí; sin Bad Bunny -de 28 años de edad- que el día de ayer cerró el primer día del segundo fin de semana en el festival Coachella.

Bad Bunny confesó que Gabriela Berlingeri no es su novia (@badbunnypr / @gabrielaberlingeri)

Gabriela Berlingeri sexy y con todo en Coachella, pero sin Bad Bunny

A través de una selfie es como la puertorriqueña Gabriela Berlingeri se dejó ver muy sexy y con todo en Coachella, pero sin Bad Bunny.

Ante la sorpresa de todos, Gabriela Berlingeri no se quiso perderse del famoso festival de música Coachella.

Por lo que con una sexy foto en un atuendo totalmente en dorado para brillar y con cabellera larga, Gabriela Berlingeri se fue a Coachella para bailar y disfrutar de la mejor música del momento.

Lo que ha ocasionado conmoción, pues su ex Bad Bunny se encontraba en Coachella para dar cierre al festival.

Sin embargo, no hay indicios de que Gabriela Berlingeri hubiese ido a ver a su ex Bad Bunny.

Pues la diseñadora, Gabriela Berlingeri solo compartió un momento más en Coachella, pero en el cual no era la presentación de su ex Bad Bunny.

Gabriela Berlingeri en Coachella (Gabriela Berlingeri)

Gabriela Berlingeri en Coachella y que la que soporte, así las indirectas a Kendall Jenner, la nueva novia de Bad Bunny

En redes sociales, causó euforia Gabriela Berlingeri en Coachella, pues los internautas apuntaron que “la que soporte” como indirectas a Kendall Jenner -de 27 años de edad-, la nueva novia de Bad Bunny.

Pues entre comentarios, alabaron la presencia de Gabriela Berlingeri en Coachella, pues ella le está “diciéndole al mundo Fuck you, yo si tengo dignidad, me vale no cantar en Coachella”.

Asimismo, hubo quien dijo que Kendall Jenner no es competencia para “la diosa de Gabriela Berlingeri”, tanto que hasta ella sabe la falsa que es el noviazgo de Bad Bunny.

Oigan real ustedes creen que Gabriela Berlingeri no sabe que todo lo de Kendall Jenner y Bad Bunny es una farsa de PR y que va a haber drama porque Gabriela está en Coachella y’all so naive — Valeria (@valeriagiraldxj) April 22, 2023