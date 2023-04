A un par de días de haber estrenado “un x100to”, Bad Bunny y Grupo Frontera la están rompiendo a nivel global. Actualmente son los reyes en Spotify.

Así es, Spotify acaba de dar a conocer su Top 50 Global y “un x100to” de Bad Bunny, de 29 años de edad y Grupo Frontera, ocupa el primer lugar.

Cabe señalar que unos días atrás, Peso Pluma, de 23 años edad, junto a Eslabón Armado, encabezaban la lista con su tema “Ella baila sola”.

Bad Bubby y Grupo Frontera, reyes en Spotify (Spotify)

¿Cuáles son las 10 canciones más escuchadas en Spotify?

De acuerdo con los números de hoy arrojados por Spotify, las canciones más sonadas a nivel global -incluida la de Bad Bunny y Grupo Frontera- son:

Un x100to - Bad Bunny y Grupo Frontera Ella baila sola - Peso Pluma y Eslabón Armado Flowers - Miley Cyrus (30 años) La bebé - Remix Peso Pluma, Yng Lucas (23 años) Kill Bill, SZA (33 años) TQG - Karol G (32 años) y Shakira (46 años) Beso - Rosalía(30 años) y Rauw Alejandro (30 años) Daylight - David Kushner (22 años) Cupid - Twin Ver, Fifty Fifty Classy 101 - Feid (30 años), Young Mike (23 años)

Bad Bunny colabora con Grupo Frontera (Agencia México / Agencia México)

¿De qué trata un x100to de Bad Bunny y Grupo Frontera?

“Un x100to” es ideal para aquellas personas que tienen el corazón partido en varios cachitos a causa de un gran amor. En esta ocasión, Bad Bunny le pone voz a todos aquellos que están atravesando por una separación.

“Baby ¿pa’ qué te miento? Eso de que me vieron feliz no es cierto. Ya nada me hace reír, solo cuando veo las fotos y los vídeos que tengo de ti”, canta Grupo Frontera junto a Bad Bunny.

El tema va dirigido a esa o ese ex a quien no se le puede olvidar aunque se trate de mil formas o con otras personas. Un amor que jamás se podrá dejar atrás porque fue verdadero.

Curiosamente la canción llega en el momento en el que Bad Bunny está viviendo un romance de ensueño con la modelo Kendall Jenner, de 27 años de edad, quien también pertenece a la familia Kardashian.