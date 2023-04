¿Te rompieron el corazón? Si es así es mejor que escuches está canción llamada “un x100to” de Grupo Frontera en colaboración con Bad Bunny. No importa si eres fan o no del ‘Conejo malo’, te garantizamos que vas a sufrir a gusto.

Y es que la nueva colaboración musical de Bad Bunny la está rompiendo.

A pocas horas de estrenarse, el video musical de “un x100to” colocado en el canal de YouTube de Grupo Frontera, ya supera las 190.901 mil reproducciones.

¿De qué trata “un x100to” de Grupo Frontera y Bad Bunny?

Pese a estar disfrutando su romance con Kendall Jenner, Bad Bunny, de 29 años de edad, hoy le canta al desamor y a un romance que no se dio, pero que sigue vivo en su memoria y en su corazón.

“Un x100to” es la canción con la que Grupo Frontera y Bad Bunny quieren dejar claro que el olvido no llega de forma inmediata y que tal vez a veces no llega aunque parezca lo contrario.

Grupo Frontera y Bad Bunny (Grupo Frontera / YouTube)

Letra de “un x100to” de Grupo Frontera y Bad Bunny

A continuación te dejamos la letra completa de “un x100to”, lo nuevo de Grupo Frontera y Bad Bunny:

Me queda 1% y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento

Que si me ven con otra en una disco solo es perdiendo el tiempo

Baby ¿pa’ qué te miento? Eso de que me vieron feliz no es cierto

Ya nada me hace reír, solo cuando veo las fotos y los vídeos que tengo de ti

Salí con otra para olvidarte y tenía el perfume que te gusta a ti

Prendo para irme a dormir porque duermo mejor si sueño que estás aquí

Si supieras que te escribí

No he mandado los mensajes, siguen todos ahí

Wow, que mucho me ha costa’o.

Quizás te hice un favor cuando me fui de tu lado

Borracho viendo tus fotos

Me duele ver que tú sí has mejorado

No tienes días grises, ya no te duelen las cicatrices y yo pensando si decirte que

Me queda 1% y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento

Que si me ven con otra en una disco solo es perdiendo el tiempo

Baby ¿pa’ qué te miento? Eso de que me vieron feliz, no, no es cierto

Hace tiempo no pensaba en ti

Borracho a tu insta me metí

Baby ya yo sé que a ti te va bien, que de mí tú no tienes que saber, ey, ey

Viviendo en un infierno que yo mismo incendié

Jugando contigo como si fuese el die’

Siento que ya no estoy en tu corazón, ahora estoy en tus pie’

Rogándote, en el tequila ahogándome. Los muchacho’ están invitándome a salir

La paso bien, pero siempre termino extrañándote

En el tequila ahogándome, ey

Las morritas texteándome, ey

Que dónde es la peda hoy, pero...

Me queda 1% y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento

Que si me ven con otra en una disco solo es perdiendo el tiempo

Baby ¿pa’ qué te miento? Eso de que me vieron feliz no es cierto, ey

Y esto es Grupo Frontera y el compa Bad Bunny

Video de “un x100to” de Grupo Frontera y Bad Bunny

Si aún no has escuchado “un x100to”, acá te compartimos el video que muestra a Bad Bunny luciendo jeans y camiseta azul, a la par que canta junto a Grupo Frontera que nació en 2022 en Estados Unidos.

Cabe mencionar que el director creativo detrás de “un x100to” es nada menos que Zane Lowe, de 49 años de edad, director de Apple Music.