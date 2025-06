El reportero Gabo Cuevas de 37 años de edad, de TV Azteca está siendo gravemente acusado por una reportera de hostigamiento y acoso laboral, pero exhibe que es ella la que ejerce los abusos.

Por una pregunta que la reportera Paty Cuevas de edad desconocida, hizo a Cecilia Galliano que la incomodó se desató la pelea porque Gabo Cuevas es amigo de la actriz y le dio armas para ‘defenderse’ de una pésima forma.

Ahora, por querer agarrar el bando de Cecilia Galliano de 43 años de edad, Gabo Cuevas recibió una cachetada de Paty Cuevas y la acusación de acoso y hostigamiento.

Tremendo pleito se armó entre Gabo Cuevas y Paty Cuevas, los reporteros de espectáculos, luego de que el trabajador de TV Azteca quiso defender a su amiga Cecilia Galliano.

Según la versión dada por Gabo Cuevas, el pleito con Paty Cuevas surgió por una pregunta que le hizo a Cecilia Galliano sobre la sororidad y que le incomodó a la conductora.

Sin embargo, Gabo Cuevas al ser amigo de Cecilia Galliano, le dio armas para defenderse de los cuestionamientos de Paty Cuevas, contándole que la reportera es amante de un camarógrafo casado.

Tras ello, Cecilia Galliano y la reportera se enfrentaron nuevamente, siendo ahí el espacio donde le recordó a Paty Cuevas que habla de la “vida de los demás” y ella es amante.

El encontronazo causó tal impacto que hasta fue comentado por Linet Puente en Ventaneando, evidenciando a Paty Cuevas a nivel nacional.

Luego del pleito entre Paty Cuevas y Cecilia Galliano en el que Gabo Cuevas se vio inmiscuido, la reportera mandó un comunicado acusando a su colega de hostigamiento y acoso laboral.

Usando sus redes sociales, Paty Cuevas se dijo víctima de “acoso, hostigamiento y agresión” por su compañero Gabo Cuevas “colaborador de TV Azteca”.

Asimismo, señaló que Gabo Cuevas también exhibió el acoso que ejerció sobre ella en historias de Instagram, “burlándose de la situación y exhibiendo la violencia que he estado viviendo de manera constante”.

“Este tipo de actitudes no solo no solo atentan contra mi dignidad como persona y como profesional, sino que también normalizan el acoso y la violencia en un espacio que debería ser de respeto, profesionalismo y ética”.

Por otra parte, Paty Cuevas aseguró que se dirigió a la Unidad de Género de TV Azteca “para que tomen las medidas pertinentes” sobre la acusación que hace a Gabo Cuevas.

“No voy a permitir que se me trate de esta forma ni dentro ni fuera de los espacio laborales en lo que me desenvuelvo”.

Finalmente, la reportera agradeció que Flor Rubio le haya abierto las puertas para su derecho de réplica en su canal de YouTube, pero ha decidido priorizar su salud emocional.

Tras el comunicado que Paty Cuevas lanzó acusando a Gabo Cuevas de acoso y hostigamiento laboral, el reportero rompió el silencio y exhibió que es ella quien hostiga.

Como un breve contexto debes saber que la noche del 17 de junio, ambos reporteros asistieron a una rueda de prensa donde Gabo Cuevas encaró a la reportera y esta le dio una cachetada.

Tras ello, el reportero de TV Azteca tomó sus redes sociales para evidenciar que Paty Cuevas decidió usar un chat grupal en WhatsApp para tirarle llamándolo “gato” como adjetivo despectivo.

“Llego gritando que ahí venía Cecilia Gallino y como no hice caso porque es un gato, me fue a gritonear y a ponerse muy pesadito que le dijeras las cosas en su casa. Pobre, no supera un tema de hace 2 meses”.

Mensaje de Paty Cuevas.