Alejandra Guzmán anda bien tranquila porque Frida Sofía no ratificó la denuncia en su contra

Frida Sofía estuvo en México y pocas personas se enteraron. Fue la periodista Pati Chapoy -de 75 años de edad- quien echó de cabeza a la hija de Alejandra Guzmán.

De acuerdo con la titular del programa Ventaneando, Frida Sofía, la primogénita de Alejandra Guzmán, estuvo en tierra azteca por cuestiones legales.

Frida Sofía viajó a México para demandar a su mamá y ratificar la denuncia contra Enrique Guzmán -de 81 años de edad-. Información que resultó ser falsa según la intérprete de “Mi peor error”.

Frente a cámaras de Ventaneando, Alejandra Guzmán -de 56 años de edad- negó que su hija Frida Sofía -de 32 años de edad- haya venido a México solo para ratificar la denuncia en su contra.

Según Alejandra Guzmán, su defensa no la enterado y mucho menos advertido de un nuevo movimiento de Frida Sofia en su contra.

Así como la propia Frida Sofia, no la ha buscado en 3 años, tiempo que ha pasado desde que acusó a Enrique Guzmán de supuesto abuso sexual.

“No, ella no me llama hace como tres años, desde la denuncia, pero, pues no, no la he visto. Yo tengo lista mi defensa desde hace tiempo, desde hace tres años que fue todo lo de la denuncia, pero no llegó a ratificar nada, entonces, pues así siguen las cosas”

Alejandra Guzmán