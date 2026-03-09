Fotos de Jesús Navarro en el hospital provocan cancelación de conciertos de Reik

Jesús Navarro preocupó a todos sus seguidores al compartir fotografías desde el hospital, lo que habría provocado que Reik tuviera que cancelar dos conciertos.
Y es que a través de sus redes sociales, Reik anunció que por razones médicas tenía que reprogramar los dos conciertos que tenía programados para el pasado fin de semana en Estados Unidos.
Jesús Navarro alarma a sus seguidores al compartir fotos desde el hospital
Jesús Navarro, vocalista de Reik, alarmó a sus seguidores luego de que compartió unas fotografías en las que se mostraba desde el hospital.
En las imágenes Jesús Navarro se muestra conectado a varios aparatos y en una imagen aparece con los ojos vendados.
Jesús Navarro no dio más información respecto a la razón por la que tuvo que acudir al hospital.
Sin embargo y tras la alarma que generó entre sus seguidores por su estado de salud, Jesús Navarro pidió que no se asustarán, ya que se encontraba bien.
Jesús Navarro recalcó que se veía más aparatoso de lo que en realidad era, pero no podía contestar en ese momento a todos los mensajes, aunque agradecía el apoyo.
“No se asusten. Se ve todo más aparatoso de lo que está. No puedo contestar todo ahorita, pero agradezco cada mensaje que llega”Jesús Navarro, vocalista de Reik
En otro mensaje, Jesús Navarro dio a conocer que lamentaba mucho cancelar con tan poco tiempo de anticipación los conciertos con Reik y dejó en claro que su salud no le permitió hacerlos.
Pidió disculpas a quienes viajaron de otros lados para verlos en su presentación de Washington, esto debido a que algunas fanáticas reclamaron que se cancelara el evento con tan poco tiempo de anticipación.
Jesús Navarro reveló que lamentablemente no podía hacerlos, pues en otras circunstancias se hubiera presentado, aunque sea gateando.
Reconoció que lamentaba esta situación, pero se encontraba listo para seguir con su recuperación y poder seguir con los conciertos.
“De verdad me regreso a casa con el corazón triste de no poder cumplir este compromiso con ustedes, pero súper pilas para recuperarme y seguir tocando y cantando en vivo para ustedes”Jesús Navarro, vocalista de Reik
Reik reprograma conciertos en Estados Unidos por razones médicas
A través de un comunicado, Reik informó que se veía obligado a reprogramar las presentaciones que tenían programadas para:
- 7 de marzo en Washington, DC (DAR Constitution Hall)
- 8 de marzo en Mashantucket, CT (Foxwoods Resort Casino)
Reik señaló que los conciertos eran reprogramados por recomendación médica debido a una afección en la voz.
Las nuevas fechas de los conciertos de Reik son:
- 1 de mayo en Washington, DC
- 3 de mayo en Mashantucket, CT
Reik reveló que los boletos adquiridos serán válidos de acuerdo con las nuevas fechas, sin embargo, en caso de que las personas no puedan asistir podrán solicitar un rembolso.