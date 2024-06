Jesús Navarro -de 37 años de edad- lloró desconsoladamente en su último concierto con un homenaje a su perrito que murió.

En el reciente concierto de Reik, el vocalista Jesús Navarro no pudo evitar quebrarse al despedirse de su perrito Bowie.

En medio de su presentación, el intérprete se emocionó hasta las lágrimas tras dedicarle una canción.

Durante uno de los últimos conciertos de Reik, Jesús Navarro terminó llorando al recordar a su mejor amigo.

El evento tuvo lugar durante un concierto reciente llevado a cabo en Boston, como parte de su gira Panorama tour.

En el que el vocalista compartió con el público el profundo dolor que siente por la muerte de su perrito Bowie.

“Contarles a los que no me siguen en Instagram, hace un par de días se me fue mi perrito, mi mejor amigo de la vida, entonces quiero decirles a todos ustedes que esta noche voy a estar cantando para él”

Jesus Navarro