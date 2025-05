Las fotos de Rodolfo Fofo Márquez que se hicieron virales por haber sido rapado no son recientes, aclaró Cristobal Castañeda, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del gobierno del Estado de México (Edomex).

El funcionario mostró una fotografía del sentenciado a 17 años con seis meses portando el uniforme azul, mismo con el que se le vio ingresar al Penal de Texcoco el fin de semana pasado, para mostrar que no le ha pasado nada como se especuló a días de haber sido cambiado de penal.

Cabe recordar que también se difundieron videos y fotos del ingreso de Fofo Márquez al penal de Texcoco -con el cabello sin rapar- luego de otro video polémico, el de la agresión de custodios del Penal de Barrientos, motivo por el que fue trasladado.

Cristobal Cartañeda dijo que Fofo Márquez se encuentra monitoreado y vigilado las 24 horas del día en el penal de Texcoco para afirmar que se encuentra “en perfectas condiciones”.

“Con relación a las imágenes que circularon hoy en redes sociales de Rodolfo “N”, la <a href="https://x.com/SS_Edomex" rel="">@SS_Edomex</a> informa que esas fotografías fueron tomadas en abril del año pasado. La <a href="https://x.com/hashtag/PPL?src=hashtag_click">#PPL</a> se mantiene monitoreada y vigilada en el penal de Texcoco, por lo que se encuentra en perfectas condiciones" Cristobal Castañeda. Seguridad Edomex

Aclaran fotos virales de Fofo Márquez siendo rapado (X )

Muestran foto de Fofo Márquez con corte de honguito; aclaran que fue rapado el año pasado

En la foto compartida por el encargado de Seguridad del Edomex, se ve a Fofo Márquez con el pelo crecido y se ve que ahora porta un corte tipo “honguito”.

También aclaró que la foto donde Fofo Márquez está siendo rapado y porta un uniforme naranja son de abril del año pasado.

Cabe recordar que Fofo Márquez fue detenido y vinculado a proceso por tentativa de feminicidio en abril de 2024 luego de agredir a Edith ‘N’, de 52 años, en febrero de ese año.

Fofo Márquez viste uniforme azul desde que está en penal de Texcoco

¿Blue is the new black? A partir de que ingresó al penal de Texcoco, Fofo Márquez porta un uniforme azul que indica que la persona privada de la libertad ha sido sentenciada.

Fofo Márquez viste uniforme azul de interno en el penal de Texcoco (@c4jimenez )

Fofo Márquez: Autoridades aseguran que siguen investigando foto y video virales

Las autoridades señalan que colaboran con la Fiscalía el Estado de México a fin de que esclarecer el hecho de haberlo rapado y el video en el que fue golpeado por custodios, ambos en el penal de Barrientos.

Dos días después de la sentencia por intento de feminicidio contra Edith ‘N’, de 52 años, se hizo viral el video en el que fue golpeado por custodios.

Algunos señalan que ese tipo de materiales salieron a la luz a fin de que su familia los pudiera aprovechar en la impugnación de la sentencia.

Otro video publicado sobre Fofo Márquez fue el de su ingreso al penal de Texcoco en el que se le vio ser transportado en un vehículo de esposado de pies y manos.