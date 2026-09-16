La creadora de contenido Fernanda Moreno rompió el silencio sobre la muerte de su hijo Atlas y reveló que el fallecimiento ocurrió a causa de un caso de muerte de cuna.

La influencer decidió abordar públicamente el tema después de que una discusión con su pareja, Luis Miranda, generara especulaciones y señalamientos en redes sociales sobre las circunstancias del deceso.

En un mensaje emotivo, Fernanda Moreno aseguró que no se sentía preparada para hablar del tema, pero consideró necesario hacerlo para visibilizar esta situación y pedir mayor empatía hacia las familias que atraviesan una pérdida similar.

“No fue tu culpa, te creo, te abrazo, no estás sola (...) Creo que es momento de iniciar una conversación acerca de la muerte de cuna, del sueño seguro y de los primeros auxilios, lo que podemos hacer para evitar que esto le pase a cualquier otra persona en el mundo (...) Hay mucha gente con mucha falta de empatía que juzga esto, que juzga a este que de por sí ya es un camino muy horrible”. Fernanda Moreno, creadora de contenido.

Fernanda Moreno, creadora de contenido. (@fershymp)

Fernanda Moreno confirma muerte de cuna en su bebé; pide empatía para las mamás que viven esto

Tras dos meses del nacimiento de su hijo Atlas, Fernanda Moreno sorprendió en redes sociales al publicar repentinamente un 25 de diciembre de 2025, que su bebé había muerto.

Sin dar mayores detalles por nueve meses, Fernanda Moreno siguió creando contenido, pero ahora enfocado a hablar de su duelo, hasta que hoy 16 de septiembre, confirmó que el fallecimiento de su hijo fue por muerte de cuna.

La exintegrante de Acapulco Shore, se sinceró en el video que publicó en sus redes sociales diciendo que “no estaba lista” para hablar de lo que había pasado. Sin embargo, debía romper el silencio por resignificar la vida de su hijo.

Moreno acusó “la pinche muerte de cuna” confirmando que esto provocó el fallecimiento de Atlas, pero también acusando que sumado al pesar que sintió, fue juzgada públicamente sin que aún se supiera que había pasado.

Sin embargo, la creadora de contenido dejó claro que era consciente que a pesar de que ahora se iba a saber que fue una muerte de cuna, sabía que también iba a ser juzgada porque hay falta de empatía de la gente hacia las mamás que viven esto.

Por ello, Fernanda Moreno dijo que si la vida y muerte de su hijo fue con el propósito de que como figura hablara de la muerte de cuna, entonces lo iba a hacer.

Una pelea de Fernanda Moreno con su pareja la hizo compartir sobre la muerte de cuna de su bebé

Fernanda Moreno había guardado silencio por nueve meses sobre lo que llevó a la muerte de su hijo. Sin embargo, una pelea con su pareja Luis Miranda que fue graba en un en vivo la llevó a sincerarse sobre lo que pasó.

En la primera semana de septiembre, los seguidores de Fernanda Moreno en TikTok fueron testigos no solo de la violencia en la relación, sino de una acusación que Luis hizo a la creadora de contenido.

En esta, Luis Miranda acusó que Fernanda Moreno fue quien habría causado la muerte de Atlas. Sin embargo, este hecho fue desestimado horas más tarde.

Con otro live, Luis Miranda dijo frente a Moreno que se podían haber malinterpretado sus palabras por el calor de la pelea, explicando que lo que él quiso decir fue que él no estuvo presente cuando sucedió la muerte y que ella vivió todo.

Sin embargo, estas palabras de la pareja de Fernanda Moreno no fueron borradas aún con explicaciones, pues en redes sociales comenzaron a crecer los señalamientos contra ella, acusando exceso de sustancias e irresponsabilidad sobre su hijo.