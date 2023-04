Federica Quijano explica por qué se peleó con Consuelo Duval por un perro y niega la terrible acusación en su contra.

Apio Quijano, hermano de Federica Quijano, le regaló una perrita de raza border collie y la cantante compartió el momento en su cuenta de Instagram.

El emotivo momento estuvo acompañado de un mensaje de agradecimiento a sus fans por el apoyo, pero llamó la atención un comentario de Consuelo Duval, de 54 años de edad.

Consuelo Duval escribió que esperaba que la nueva mascota de Federica Quijano -de 51 años de edad- no terminara en la calle como otro de sus perros.

Apio Quijano, de 46 años de edad, defendió a su hermana y mencionó que no creía que Consuelo Duval haya escrito eso , incluso pensó que le habían hackeado su cuenta.

Los seguidores de Federica Quijano exigieron que diera una explicación a este comentario y Consuelo Duval no habló más del tema.

Durante una entrevista con Gustavo Adolfo Infante, Federica Quijano explicó lo ocurrido con Consuelo Duval en Instagram.

La integrante de Kabah dijo que no le tomaba importancia a los malos comentarios que recibía, pero esta vez sí iba a explicar porque estaba sacada de onda.

Mencionó que su relación con Consuelo Duval siempre ha sido amistosa, por lo que le sorprendió su comentario donde la acusa de maltrato animal.

“Leo su mensaje y dijo ¿de qué me habla? Le mandé un mensaje en Insta: ‘oye güey ¿qué onda?’ la verdad me da muchísimo coraje, porque he dedicado mi vida entera a cuidar a los animales”

Federica Quijano asegura que ella siempre ha trabajado para rescatar animales y colabora con varias fundaciones.

La cantante contó que tiene cinco perritos en su casa que son adoptados .

Federica Quijano narró la historia de tres perros pitbull que rescató y que llegaron a atacar a su perrito Fénix, pero buscó un lugar seguro para que los rehabilitaran y ahora tienen hogares seguros.

“Me da mucho coraje, porque esa no soy yo, la gente que me conoce sabe que yo no me manejo así y jamás haría algo así (abandonar a un perro) y de verdad me duele muchísimo”

Federica Quijano