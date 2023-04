Consuelo Duval acusa a Federica Quijano de abandonar a sus mascotas por esta razón ¿Qué le dijo? Hasta Apio Quijano salió “embarrado” en el reproche.

Federica Quijano ha pasado por días sensibles, por lo que su hermano Apio Quijano, le hizo un adorable regalo.

La integrante de Kabah recibió una perrita de raza border collie y compartió una fotografía junto a su nueva mascota.

“Familia hermosa!!!! Gracias por todos sus mensajes toda la buena vibra y amor siempre tan real. Hoy después de muchísimos años mi hermanito Apio Quijano me vio poco sensible y platicando le conté que esta raza de perritos me fascinaba pero siempre en mi casa tuve perrijos que rescataba y jamás hubiera pensado en tener a esta belleza a mi lado”

Federica Quijano