Federica Quijano es acusada de xenofobia por pedir que saquen a Nicola Porcella de La Casa de los Famosos México, ¿será que teme que eliminen a su hermano Apio Quijano?

Gran controversia se ha generado dentro de La Casa de los Famosos México luego de que por primera vez un integrante del team Infierno tendrá que salir del reality.

Es por ello por lo que la nominación número siete de La Casa de los Famosos México generó gran polémica.

Sin embargo la controversia no solo incluye a los participantes de La Casa de los Famosos México y es que Federica Quijano ha recibido varias críticas por pedir que saquen a Nicola Porcella -de 35 años de edad-.

Federica Quijano -de 51 años de edad- es acusada de xenofobia por pedir que no voten por Nicola Porcella por su nacionalidad.

Luego de que La Jefa cambió las reglas sorprendiendo a los habitantes de La Casa de los Famosos México, estos fueron los nominados de la semana siete del reality:

Se espera que Jorge Losa salve a La Barby Juárez y de esta manera queden nominados solo integrantes del team Infierno.

Por primera vez en La Casa de los Famosos México, Apio Quijano se encuentra nominado por lo que Federica Quijano ya ha empezado a pedir votos para su hermano.

Sin embargo, Federica Quijano causó gran controversia por la manera en que ha pedido votos para Apio Quijano.

Federica Quijano fue acusada de xenofobia por pedir que saquen a Nicola Porcella.

A través de un video, Federica Quijano señala: “Esta es La Casa de los Famosos Mé-xi-co con eso les digo todo”.

De esta manera usuarios señalaron que estaba pidiendo que no votaran por Nicola Porcella ya que es de Perú.

Federica Quijano de inmediato fue criticada pues usuarios le recordaron que ella también ha triunfado en otros países y su nacionalidad no tenía nada que ver.

“Aguas Kabah ha triunfado en otros países, ese argumento es arma de doble filo”, “Yo soy 100% Nicola no me importa su nacionalidad”, “Entonces Kabah solo debe presentarse en México”, “Con más razón salvo a Nicola”, “No tiene nada que ver con nacionalidades”, fueron algunos de los comentarios que recibió.

Otros incluso señalaron que en lugar de ayudar a Apio Quijano solo lo estaba perjudicando con sus comentarios xenofóbicos.

“Excelente razón para sacar a Apio”, “Que se vaya Apio”, “Con esto ahora quiero que gane Nicola, así no me caiga”, “Que manera tan amable de pedir apoyo”, “Claro escuche ya quiero ver a mi hermano concedido”, escribieron algunos usuarios.

Luego de las críticas que recibió, Federica Quijano compartió un video en donde se disculpó por su comentario xenofóbico.

Federica Quijano reconoció que no fue correcto que se expresará de esa manera.

En su video, Federica Quijano señaló que por el nervio y la presión dijo algo que no estaba bien.

“Evidentemente te entra el nervio y la presión y a veces dices que no están bien, o no. Yo no me refería de esa manera”

Federica Quijano