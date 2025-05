Porque quiere y puede, Eva Longoria, junto a Ryan Reynolds, afina detalles del documental que contará la historia del club Necaxa.

La producción de Eva Longoria y Ryan Reynolds lleva por nombre "Welcome to Necaxa" y aún no cuenta con fecha de estreno.

Eva Longoria estrenará documental del Necaxa junto a Ryan Reynolds

En una conversación con la revista GQ, Eva Longoria habla del motivo por el que decidió realizar un documental basado en el club Necaxa, proyecto que tiene abordo a Ryan Reynolds.

De acuerdo con Eva Longoria, socia de Ryan Reynolds, el deporte es el mejor entretenimiento y, por ende, la mejor puesta en escena.

“Las celebridades tenemos el capital para arriesgar, pero también hemos encontrado que la última forma viable de entretenerse es el deporte. La emoción en los deportes es un drama intrínseco que es difícil de describir: cada jugador tiene una historia, cada equipo tiene una historia, cada ciudad tiene una historia…" Eva Longoria

Aunque no es experta en futbol, está decida a aprender “la lengua” sobre todo ahora que se viven días “políticamente” complicados.

"Por el momento político que vivimos quiero que la gente vea lo bueno que hay en este país, quiero enfocarme en esto y el futbol, culturalmente, es una de esas cosas" Eva Longoria

Eva Longoria (@evalongoria / Instagram)

Por lo que decidida a contar lo que ocurre dentro y fuera de la cancha viajó a Aguascalientes para pisar el césped del Estadio Victoria, sede del club Necaxa.

Recinto deportivo que no le es ajeno puesto que Eva Longoria, de 50 años de edad, es socia de los rojiblancos desde junio de 2021, fecha en que adquirió el 50% de las acciones.

Que quede claro, no es una socia pasiva por lo que la idea de crear el documental lleva consigo el objetivo de conseguir "patrocinios y cobertura mediática que impulsen una mayor inversión“.

Ella no es la única interesada, Ryan Reynolds, de 48 años de edad, también. El actor canadiense nacionalizado estadounidense adquirió una pequeña participación en el Necaxa en 2024.

Ryan Reynolds (@vancityreynolds / Instagram)

¿Dónde ver el documental del Necaxa producido por Eva Longoria y Ryan Reynolds?

Eva Longoria y Ryan Reynolds no llevan prisa por lo que aún no hay fecha de estreno del documental Necaxa, que comenzó a filmarse en julio de 2024.

Sin embargo, FX acaba de revelar que el documental verá la luz en el verano de este 2025.

Eva Longoria y Ryan Reynolds quienes, además de productores, son socios del documental se aseguraron que la historia del Necaxa se transmita por FX y Disney + Latinoamérica.

Cabe mencionar que el proyecto también cuenta con la participación del actor y guionista Rob McElhenney, de 48 años de edad.