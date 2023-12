Eugenio Derbez de 62 años de edad, todavía no le ha llegado al precio a Victoria Ruffo para que tenga una participación especial en “De Viaje con los Derbez”.

Victoria Ruffo de 61 años de edad, ha externado su interés de participar en la serie familiar de Eugenio Derbez, pero por el momento no se ha concretado la idea.

El actor mexicano asegura que sí ha mantenido la posibilidad de que Victoria Ruffo participe, dando a entender que la invitación sigue disponible.

Ya pasaron aproximadamente 27 años desde que Eugenio Derbez y Victoria Ruffo, terminaron su tórrido romance.

Sin embargo, continúan siendo relacionados por temas que involucran a su único hijo en común, José Eduardo Derbez.

Victoria Ruffo y Eugenio Derbez. (Agencia México)

Eugenio Derbez no le llega al precio a Victoria Ruffo para que salga en “De Viaje con los Derbez”

Victoria Ruffo ha externado su interés de formar parte de la serie familiar “De Viaje con los Derbez”, pues estaría dispuesta a trabajar con el padre de su hijo.

Aunque en un principio, Eugenio Derbez se había negado asegurando que preferiría estar en medio de leones hambrientos antes de reunir a su ex pareja en el mismo lugar.

Eugenio Derbez y Victoria Ruffo. (Especial)

Ahora revela la respuesta que daría Victoria Ruffo en caso de negociar con ella su participación en una nueva temporada de su serie familiar.

“Yo si la invito, pero sale muy cara y luego quiere el primer crédito” Eugenio Derbez

Eugenio Derbez dejó en claro que sí ha invitado a Victoria Ruffo, pero en tono de broma como siempre se le ha caracterizado expresa que no le ha llegado al precio.

El actor mexicano, dejó ver que si ella está de acuerdo, él no tendría problema de darle un espacio dentro la serie.

No obstante, a pesar de su insistencia en participar la actriz mexicana también había asegurado que no iba a suceder pues cree que no le van a pagar bien.

Además, mencionó que ya habían hablado sobre la posibilidad de reunir a sus ex parejas en un capítulo de “De Viaje con los Derbez”, por lo que compartió la idea que estén todas juntas.

A pesar de las diferencias que originó su rompimiento, con el paso de los años los seguidores se han preguntado si algún día podría darse un reencuentro entre ambos.

José Eduardo Derbez desmiente que Victoria Ruffo esté separada de Omar Fayad

Victoria Ruffo y Omar Fayad se han caracterizado por ser una de las parejas más estables del medio del espectáculo con 22 años de matrimonio.

Sin embargo, en el último mes su relación ha estado en el ojo del huracán ante los rumores de un posible divorcio.

Al respecto, José Eduardo Derbez, hijo de la actriz, rechazó todos los señalamientos indicando que se trata de un rumor.

“Pero no se separaron, ahí siguen, si están en pareja y están muy bien, están contentos” José Eduardo Derbez

El actor reiteró una vez más que no es verdad sobre la ruptura de Victoria Ruffo y Omar Fayad, pues continúan juntos y felices.