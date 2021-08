Eugenio Derbez muestra su apoyo a Julián Gil sobre la imposibilidad de ver a su hijo

Eugenio Derbez fue cuestionado por la prensa para preguntarle sobre Julián Gil y que Marjorie de Souza no le permite ver a su hijo, el comediante le mostró su apoyo.

Eugenio Derbez dijo que él pasó lo mismo que Julián Gil, a su perspectiva, l os hijos no tendrían que verse involucrados en los problemas de los papás.

El comediante, Eugenio Derbez fue abordado en el aeropuerto, en donde la prensa aprovechó para exponerle el caso de Julián Gil y su hijo.

Marjorie de Sousa es la exesposa de Julián Gil, con quien tiene un hijo de nombre Mateo, sin embargo, ante su separación esta le ha impedido verlo.

Ante ello, Eugenio Derbez recordó que él vivió lo mismo con Victoria Rufo y su hijo José Eduardo, “es un dolor terrible no poderte acercar a tu hijo”, comentó.

Es por eso que, el comediante dijo que entendía la situación de Julián Gil y que estaba con él.

“Yo creo que los pleitos con los padres es una cosa y la relación con tus hijos es otra y no deberían estar separados”.

Asimismo, Eugenio Derbez dijo que hasta le fecha “le da mucho coraje” que la prensa siga cuestionando a José Eduardo de manera incorrecta.

Para el actor, la pregunta debería ser “¿Qué sientes que tu mamá no te dejó ver a tu papá”? Cuando, lo que se le pregunta es “¿Cómo sientes era etapa que tu padre no estuvo contigo?”.

A su vez, Julián Gil respondió a la muestra de apoyo del comediante en su cuenta de Instagram, en donde externó la misma opinión de este.

“Llevo años haciéndoles a ustedes la misma pregunta. No le preguntes como está El Niño, pregúntenle porque NO ME LO DEJA VER..”.

Julián Gil en Instagram.