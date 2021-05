Eugenio Derbez revela por qué le tiene rencor a Victoria Ruffo

La pelea entre Eugenio Derbez y Victoria Ruffo no tiene arreglo, ninguno de los dos desea volver a encontrarse y mucho menos dirigirse la palabra.

Esto lo volvió a dejar claro Eugenio Derbez, quien en su reality familiar reveló por qué le guarda rencor a la madre de su hijo José Eduardo.

En un episodio de la segunda temporada de “De viaje con Los Derbez”, Eugenio recuerda cuando “secuestró a su hijo” al salir de la escuela porque lo llevaría a comer, acción que molestó a Victoria.

El comediante justifica su acción asegurando que temía que José Eduardo pensara que lo había abandonado o que no le interesaba saber de él .

“No lo secuestré, estaba pasando tiempo con él sin el permiso de su mamá”, se excusa y explica que tras perder un pleito legal en contra de Ruffo, ésta se quedó con la patria potestad.

Una vez que habló con José Eduardo de la desesperación que sintió cuando los separaron, Eugenio abrió su corazón a Alessandra Rosaldo, a quien le confesó el detrás de su rencor contra Victoria Ruffo .

Su enojo se debe a que Victoria, con consentimiento de autoridades correspondientes, le impidió ver a su hijo en cualquier circunstancia. “(José Eduardo) Sabe que le tengo mucho rencor a su mamá”, dijo.

Y luego de que Alessandra, como muchos otros, le pidiera soltarlo, remató: “No te puedes imaginar lo que es que yo te quite hoy a Aitana y que no la vuelvas a ver en 5 años. Me odiarías con toda tu alma”.

Victoria Ruffo ni de chiste desea ser contactada por Eugenio Derbez

Por su parte, Victoria Ruffo declaró al programa De Primera Mano que nunca ha visto el reality de Los Derbez y tampoco tiene intensiones de hacerlo.

Asimismo dejó claro que no tiene ninguna relación con Eugenio Derbez: “Él tiene su vida hecha. Yo tengo mi vida hecha. Lo único que tenemos en común es un hijo maravilloso”.

Indicó que “ahorita ni de chiste” habría una relación puesto que ni cuando José Eduardo era un niño la hubo. “Ni estamos enojado ni no enojados”, finalizó.