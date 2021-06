Julián Gil aseguró que Marjorie de Sousa sufre de un síndrome

Tras el nacimiento de su hijo, Marjorie de Sousa y Julián Gil se han enfrascado en una pelea legal por la custodia del pequeño.

En entrevista Julián Gil reveló que no ha podido ver al pequeño en estos años, debido a que Marjorie de Sousa sufre de un síndrome mental.

Durante su conversación para Televisa, Julián Gil lamentó que no pueda ver a su hijo debido al síndrome mental que padece Marjorie de Sousa.

Según Julián Gil, Marjorie de Sousa sufre de una enfermedad llamada ‘alienación parental’.

En el video Julián Gil reconoció que en realidad no puede extrañar a su hijo Matías, ya que no ha tenido la oportunidad de convivir con él.

“Tampoco es que lo extrañe, porque no puedes extrañar algo que no conoces, alguien con quien no has hecho vínculo. Me encantaría extrañarlo”

Julián Gil