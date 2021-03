Eugenio Derbez comenzó una campaña en redes sociales para adoptar a cinco nuevos hijos

México.- Hace unos días Eugenio Derbez comenzó una campaña en redes sociales para adoptar a cinco “nuevos hijos” de la plataforma de TikTok. El anuncio del ganador se aplazó en la hasta el día de hoy.

Así, después de tanta espera y rumores de quiénes podrían ser los ganadores, entre los que se mencionó a los generadores de contenido Mario Aguilar y Papi Kunno, por fin se reveló que el primer ganador es Mariano Razo.

Eugenio Derbez señaló que si bien las reglas de su campaña establecían a 5 ganadores, en esta ocasión sólo se mencionó a uno y los siguientes cuatro se presentarán el 16 abril del 2020 .

La campaña #HijosAdopTikToks recibió cientos de videos en los que los participantes explicaban sus razones para formar parte de la familia de la gran familia Eugenio Derbez.

Más detalles sobre Mariano Razo

Mariano Razo, el primer ganador de dicho concurso del actor Eugenio Derbez, fue participante de la cuarta temporada de Exatlón México y fue protagonista de una de las eliminaciones más polémicas del reality.

El deportista Mariano Razo forma parte de una campaña de La Academia llamada 'Filmmakers of TikTok', en la que se buscaba a alguien que supiera de efectos especiales, de cine.

Mariano Razo se dijo agradecido por la oportunidad recibida: “No había subido nada de esto de Eugenio, no sabía si era cierto o no, de repente me empezaron a llegar mensajes felicitándome y yo ni siquiera sabía, es una completa locura”, dijo a través de su IG.