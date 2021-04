Testamento de Eugenio Derbez no incluye a sus hijos

Eugenio Derbez revela a sus hijos tener su testamento listo así como les dice por qué no están incluidos.

Debido a que en los últimos meses las muertes han aumentado en México y gran parte del mundo, Eugenio Derbez, de 59 años de edad, está preocupado por su futuro por lo que ya hizo su testamento, según informó a Aislinn, José Eduardo, Vadhir y Aitana Derbez, sus hijos, quienes no están incluidos según les dijo el comediante.

“Bueno na’mas quería avisarles que ya armé mi testamento y voy a dejar toda mi fortuna a mis hijos adopTikToks , ellos sí me quieren y hacen videos conmigo y seguramente si los invito a un viaje no se estarán quejando todo el tiempo de su papá”, les dijo Eugenio Derbez a sus hijos según se aprecia en el video que el también productor compartió en su cuenta de Instagram.

Al respecto, José Eduardo le arruina la broma: “Seguro lo dices porque hoy es April Fools Day”, se queja, y de inmediato Eugenio les reclama a sus hijos que todo le echan a perder. Cabe mencionar que esta broma sirve como promocional de la segunda temporada del reality “De viaje con los Derbez”.

Por esta razón hija de Aislinn Derbez ya no aparecerá en el reality familiar

Por otra parte, aunque la segunda temporada del reality “De viaje con los Derbez” aún no hay fecha de estreno , ya es un hecho que Mauricio Ochmann no participará aunque es padre de la hija de Aislinn Derbez. Recordemos que la dupla de actores ya no son pareja. Actualmente se encuentran en proceso de divorcio.

Asimismo se sabe que Kailni, no aparecerá en el programa, quizá brevemente. Verás, a poco de separarse, el ex matrimonio acordó los días de convivencia con la pequeña. A Mauricio le correspondía convivir con la niña en las fechas en que se grabó la continuación del reality por lo que Aislinn y la producción respetaron el tiempo entre padre e hija.