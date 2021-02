Julián Gil está de acuerdo con que su hijo Matías le diga "papá" al novio de Marjorie de Sousa

Julián Gil consideró importante que su hijo Matías tenga una figura paterna en su vida, aunque se trata del novio de Marjorie de Souza.

Julián Gil se ha pronunciado en torno las palabras del empresario Vicente Uribe, quien en una reciente entrevista dijo que su noviazgo con la actriz Marjorie de Souza va tan bien que no descarta la posibilidad de que su hijo Matías, termine llamándolo papá.

En entrevista a las afueras de Televisa San Ángel, el actor de origen argentino también fue cuestionado sobre la posibilidad de volver a trabajar con su expareja, cuya separación se volvió tan turbulenta que los llevó a un largo juicio cuya conclusión resultó completamente adversa a Julián Gil, pues él terminó perdiendo la custodia del pequeño Matías.

Julián Gil: "Hay que pensar en la salud mental" de Matías

Evadiendo sus diferencias con Marjorie de Souza, Julián Gil consideró sano para la salud mental de Matías, su hijo menor, que pueda ver en Vicente Uribe a un padre.

“Siempre hay que pensar primero que nada en el niño, en la salud mental, personal del niño. ¿Qué es lo más importante para un niño?... Que tenga la figura paterna y que tenga la figura materna”. Julián Gil

En ese sentido, el actor lamentó que, pese a sus lazos biológicos, él no pueda asumir ese rol, tras haber pedido la patria potestad del menor.

“Todos estamos conscientes y sabemos que la figura paterna que soy yo, no puede estar, no está porque me borraron del mapa, o sea, borraron a papá, eso lo saben. La mamá de Matías decidió borrar a papá. Si yo Julián Gil no puedo, por los motivos que ustedes saben, no puedo estar presente en la vida del niño. ¿Por qué le vamos a privar al niño que tenga una figura paterna?”

Julián Gil

Julián Gil: "Estoy totalmente de acuerdo"

Ante dicho panorama, el actor de 50 años de edad, se dijo de acuerdo con que Matías pueda encontrar en un hombre que pueda estar ceca de él y lo quiera, a un padre.

“Yo estoy totalmente de acuerdo que sea José, Diego, “Vicente”, el que sea, que esté en la vida de Marjorie, que tenga una relación linda, que tenga una relación hermosa, y que el niño le diga papá porque no me lo va a poder decir a mí, porque yo soy ajeno al niño, el niño me ve como una persona ajena, entonces para mi la verdad, si él va a estar presente en su vida y va a ser la figura paterna, adelante” Julián Gil

En otro tema, Julián apoyo la idea de que Marjorie de Souza vuelva a participar en alguna telenovela, aunque cuando le plantearon la posibilidad de estar en el mismo proyecto, se mostró completamente en desacuerdo.

“No, no creo, no me sentiría cómodo, han pasado cosas” Julián Gil

Finalmente, el actor confesó que sigue combatiendo los estragos de su contagio de coronavirus, por lo que sigue cuidándose y recibiendo atención médica.