Nora Velázquez -de 70 años de edad- recordó las humillaciones por parte de Jorge Ortiz de Pinedo cuando trabajaba como ‘Chabelita’ en La casa de la risa.

En su momento, este último fue uno de los programas populares de México con formato de sketches que retrataban situaciones humorísticas.

Entre uno de estos segmentos se encontraba el de ‘Chabelita’, una señora muy religiosa que iba a la iglesia para confesar sus pecados al sacerdote.

Este simpático personaje terminó convirtiéndose en uno de los favoritos del público, pues sus “terribles” confesiones resultaban no ser tan malas.

Generando que el sacerdote y los televidentes interpretaran lo peor del atormentado personaje por el doble sentido de sus confesión.

Sin embargo, no todo fueron risas en La casa de la risa, pues Nora Velázquez no se las vio fácil con Jorge Ortiz de Pinedo, de 76 años de edad.

Fue durante una entrevista con Matilde Obregón que Nora Velázquez recordó cómo fue trabajar como ‘Chabelita’ con Jorge Ortiz de Pinedo.

Por lo que narró la actriz, se acercó al actor -creador y productor del programa- para pedirle un aumento de sueldo.

Pues, a consideración de Nora Velázquez, se lo merecía dado que estaba en un punto de su carrera en el que ‘Chabelita’ ya tenía cierto reconocimiento.

Sin embargo, se topó con pared cuando Jorge Ortiz de Pinedo ni siquiera se detuvo a considerar un ajuste salarial para la actriz.

“Lo que pasa es que siento que cuando están en el papel de productores se sienten la divina garza envuelta en huevo. Yo me acerqué con humildad para decirle que me aumentara el sueldo porque me pareció era justo, Chabela ya era Chabela. Pensé que cuando logras eso ya te puedes dar el lujo de pedirlo y no”.

Nora Velázquez