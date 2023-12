Eugenio Derbez -de 62 años de edad- habla maravillas de Mauricio Ochmann ante la posibilidad de reconciliación con Aislinn Derbez.

En un encuentro con la prensa, Eugenio Derbez se pronunció sobre los rumores de un nuevo romance entre Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann.

Después que se confirmara su ruptura con Paulina Burrola, de 32 años de edad.

Eugenio Derbez asegura que no se quiere meter en la vida privada de sus hijos, pero deja en claro que Mauricio Ochmann -de 46 años de edad- es un gran padre.

Fue el 12 de marzo de 2020 cuando Aislinn Derbez -de 37 años de edad- y Mauricio Ochmann anunciaron el fin de su matrimonio tras cuatro años como esposos.

Desde que tomaron la decisión de poner punto final a su historia de amor, dejaron establecida una prioridad: Su única hija, Kailani.

Una vez que Mauricio Ochmann dio a conocer que ya estaba separado de Paulina Burrola, los rumores de una reconciliación con Aislinn Derbez comenzaron a sonar.

Por su parte, Eugenio Derbez prefiere callar ante la pregunta de si la pareja retomaría su romance ahora que ambos se encuentran solteros.

“Yo no sé, son cosas de ellos, ella ya decidirá, yo no me quiero meter en cosas de mis hijos porque luego se hacen los chismes. Siempre he tenido buena relación con Mauricio, es muy buena persona, es un gran papá, se respetan mucho, o sea que sí se da, feliz”

Eugenio Derbez