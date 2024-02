Mauricio Martínez -de 45 años de edad- olvida el pleito con Toño Berumen y estrena Live In NYC, su nuevo álbum con 12 canciones inéditas de su trabajo en Broadway.

Durante una entrevista en La Saga, Mauricio Martínez presentó con orgullo su nuevo álbum discográfico Live In NYC, que fue grabado en Nueva York.

“El show nos fue muy bien y tuvimos sold out y uno de los reviews me echo muchas flores al show y me dijo este show debería de ser un disco”

Mauricio Martínez