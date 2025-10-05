El cantante Mauricio Martínez de 47 años de edad, reveló que se enfrenta al cáncer por quinta vez, pero ahora puede llamarse sobreviviente, “estoy en manos de Dios”, dice.

Mauricio Martínez sorprendió al revelar en redes sociales una fotografía de él junto a un texto donde se sincera sobre su salud señalando que nuevamente lucha contra el cáncer de vejiga.

Mauricio Martínez enfrenta el cáncer por quinta vez, pero ya se puede decir sobreviviente

El exintegrante de Operación Triunfo, Mauricio Martínez reveló detalles sobre su estado de salud, contando que por quinta vez se enfrentó al cáncer de vejiga.

El cantante contó en sus redes sociales que tras 7 años “en remisiones” y luego de 15 años de que se le detectara cáncer de vejiga por primera vez, el diagnóstico volvió.

Mauricio Martínez, cantante. (@martinezmau)

Sin embargo, esta ocasión Mauricio Martínez puede contar con toda tranquilidad que fueron tumores de muy bajo grado, agradeciendo que su cuerpo le avisó a tiempo que algo iba mal.

“No son malas noticias, pues doy gracias a Dios que los tumores que me encontraron afortunadamente son de muy bajo grado, que mi cuerpo me avisó a tiempo (...)”. Mauricio Martínez, cantante.

Asimismo, explicó que tiene la tranquilidad por el equipo médico con el que cuenta además de que está “en las manos de Dios, con fe, ánimo, rodeado de amor y toda la fuerza”.

Pese a que Mauricio Martínez apenas reveló la noticia de haber tenido cáncer de vejiga una vez más, también se celebró como sobreviviente cuya lucha sigue en camino.

“Hoy soy un sobreviviente del cáncer por quinta vez, continuo en la lucha y estoy aquí, sano, fuerte, con una sonrisa nuevamente después de unos meses de tristeza y ausencia en los que necesitaba un respiro”. Mauricio Martínez, actor.

Mauricio Martínez contó que seguirá en la creación de su libro que ya tiene un año escribiendo y que aún tiene mucho por añadir, así como “canciones por cantar” en esta vida.