¿Sentencia de Héctor Parra podría ser mayor? Abogada ya se encuentra lista por si en la nueva audiencia le dictan más años de cárcel al actor.

El caso de Héctor Parra -de 48 años de edad- podría alargarse más luego de que su abogada Samara Ávila ve que las autoridades podrían aumentar la sentencia en su contra.

Esto después de que el pasado mes de marzo Héctor Parra fue sentenciado a 13 años y 10 meses de cárcel por el delito de corrupción de menores en contra de su hija Alexa Parra.

Ante este posible revés, la abogada de Héctor Parra señaló que ya se encuentran preparando todo para actuar en consecuencia y poder seguir el proceso del actor quien fue acusado por el delito de corrupción de menores.

Y es que Héctor Parra no descansará hasta probar su inocencia de todos los cargos que se le imputan.

Tal parece que la situación legal de Héctor Parra podría complicarse aún más con una nueva audiencia, de la cual aún no se ha fijado la fecha para desarrollarse.

Y es que la abogada de Héctor Parra, Samara Ávila, explicó que la sentencia podría aumentar si los magistrados de la Novena Sala de Justicia así lo consideran.

En entrevista compartida por el programa De Primera Mano, Samara Ávila señaló que los magistrados podrán ratificar, modificar o incluso incrementar la sentencia de Héctor Parra.

En caso de que la resolución sea negativa, Samara Ávila señaló que la defensa ya está trabajando para realizar una estrategia de amparo directo.

Samara Ávila destacó que un equipo especializado ya está preparando todo para seguir con la defensa de Héctor Parra en caso de que su sentencia sea aumentada.

En ese sentido, Samara Ávila dejó en claro que van a agotar todas las vías legales en defensa de Héctor Parra.

Samara Ávila destacó que Héctor Parra se encuentra tranquilo y seguirán trabajando para probar su inocencia.

“Está tranquilo. Lamentablemente esto no nos causa sorpresa, ya es una cuestión que tenemos que hacer el trabajo y él sabe que no son buenas noticias, no las ideales que queremos en su proceso”

Samara Ávila, abogada Héctor Parra