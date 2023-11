Shakira -de 46 años de edad- terminó su juicio en España por el delito de fraude fiscal, declarándose culpable.

Luego de varios años defendiendo su inocencia, Shakira explicó sus buenas razones para admitir su culpa y acabar con el juicio.

A decir de Shakira, su decisión tiene que ver con su tranquilidad, futuro profesional y bienestar de sus hijos.

Ahora que Shakira se dijo culpable de deberle dinero a la Hacienda española, la cantante fue acreedora a una multa de más de 135 millones de pesos.

Así como deberá pagar un total de 8 millones de pesos más para evitar ir a la cárcel.

La batalla legal de Shakira contra España por el delito de fraude fiscal, está a punto de llegar a su fin.

Esto, luego de que Shakira se declarara culpable en un juicio oral del lunes 20 de noviembre; el cual sólo duró 23 minutos.

Vestida con un conjunto color rosa y un rostro que expresaba tranquilidad, Shakira apareció en España para terminar por fin con la disputa penal.

Misma que la acusaba de evasión fiscal durante entre los años 2012 y 2014.

“¿Usted reconoce los hechos y se conforma con las nuevas penas que le han sido solicitadas?”, preguntaron a la cantante.

A lo que Shakira sólo respondió con un rotundo: “Sí”.

En un comunicado firmado por su equipo legal, se enlistaron las razones por las que Shakira se declaró culpable de evasión fiscal en España.

Pues, de acuerdo con la famosa, nada tiene que ver con una razón judicial.

“Shakira ahora siente la necesidad de priorizar su carrera y su estabilidad y la de sus hijos”, reza el escrito.

Shakira se declaró culpable de fraude fiscal durante los años 2012 a 2014 en España, por lo que su multa y sentencia ya fueron comunicadas.

En un juicio que no duró más de 23 minutos, se concluyó que Shakira deberá pagar una multa de 135 millones de pesos.

Así como 8 millones de pesos más para evitar pisar la cárcel, toda vez que su sentencia incluía 3 meses en prisión.

Hasta el momento, se desconoce cuál es la fecha máxima para que Shakira salde su deuda con la Hacienda de España.

Shakira continuará su lucha con la Agencia Tributaria de España en el caso administrativo por el ejercicio fiscal de 2011.

El cual, de acuerdo con los abogados de la cantante, es un “sinsentido”. Esto es lo que defiende Shakira:

“No estaba ni cerca de ser residente en el 2011, (…) me han hecho pagar por todo el capital de trabajo de mi gira. No han tenido en cuenta los gastos en los que incurrí y acabé pagando los gastos de mi gira dos veces. Se ha dado una especie de doble impisición y me han impuesto unas multas desproporcionadas sobre unas ganancias que no existieron. Hasta el punto de que he tenido que pagar 60 millones. Y todo porque, en medio de una gira de más de 120 conciertos por todo el mundo, hice visitas a España para ver a la persona con la que iniciaba una relación, sumando en total 70 días entre todas las visitas. El 2011 fue un año en el que no tenía ningún vínculo con España. Me encontraba saliendo de una larga relación de más de diez años con mi ex pareja, Antonio de la Rúa, con quien vivía en Bahamas, y venía a España esporádicamente”.

Comunicado de Shakira