Facundo -de 47 años de edad- reveló en YouTube que volvió a ser feliz cuando se divorció de Esmeralda Palacios.

En 2016, Esmeralda Palacios -de 46 años de edad- y Facundo anunciaron su separación tras una década de matrimonio.

Durante una entrevista con Yordi Rosado -de 53 años de edad- en su programa de YouTube, Facundo habló de su divorcio y la felicidad que sintió tras separarse.

Facundo reveló que fue él quien le pidió a Esmeralda Palacios que se divorciaran, pues necesitaba su espacio y ya no compartía las mismas ideas que ella.

“No sé si estoy mal, pero fui muy feliz cuando acordamos que ya cada quién por su lado. Yo me acuerdo que hasta hice un video juntando mis cosas, puse música, me puse a cantar y empecé a guardar mis cosas”

El conductor presumió su felicidad después de su divorcio con sus seguidores; incluso, se grabó guardando sus cosas.

“Yo estaba muy contento de separarme”, dijo Facundo mientras recordó el video que hizo con Esmeralda Palacios para anunciar su divorcio.

Facundo narró que él buscaba proteger a su familia al hacer este video, pues no quería que los rumores lastimaran a sus hijos.

El próximo habitante de La Casa de los Famosos México 2025 aclaró que su separación fue en los mejores términos.

“Nos separamos en los mejores términos, que estábamos chido, que no había habido grandes conflictos”

Aunque Facundo estaba feliz de separarse y disfrutaba de su nueva libertad, sentía culpa por no poder ver a sus hijos como antes.

“A mí me daba como la culpa de que mis hijos no los estaba viendo como me gustaría verlos”

Facundo