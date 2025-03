¿Ernesto Laguardia tuvo una mala experiencia trabajando con David Lynch? El conductor comparte cómo fue su trabajar con el cineasta en Dune.

El jueves 16 de enero el mundo del espectáculo se vistió de luto luego de que se confirmó la muerte del director David Lynch a los 78 años de edad.

Gracias a su extenso trabajo, David Lynch dejó una gran huella en la industria cinematográfica por lo que varios artistas no dudaron en lamentar su muerte.

Tal fue el caso de Ernesto Laguardia -de 65 años de edad- quien a través de un video recordó que tuvo la oportunidad de trabajar con David Lynch.

Ernesto Laguardia compartió como fue trabajar con David Lynch y la manera en la que consiguió tener un papel en la película Dune de 1984.

A través de las redes sociales la familia de David Lynch anunció la muerte del reconocido cineasta recordado por su trabajo en Blue Velvet y Twin Peaks.

A lo largo de su trayectoria, David Lynch realizó varios proyectos que marcaron un antes y después en la industria del cine, tal es el caso de Dune, adaptación de la novela de ciencia ficción de Frank Herbert.

Ernesto Laguardia tuvo la oportunidad de participar en esta importante cinta, la cual se desarrolló en gran medida en los Estudios Churubusco de la Ciudad de México y en Chihuahua.

Es por ello por lo que, tras darse a conocer la muerte de David Lynch, Ernesto Laguardia no dudó en hablar sobre su experiencia trabajando con el reconocido cineasta.

En un video titulado “Mi historia con el gran David Lynch”, Ernesto Laguardia recordó que trabajó con el cineasta en Dune.

Ernesto Laguardia relató que su participación en la película se dio por casualidad, ya que conoció a David Lynch en los Estudios Churubusco.

Tras una plática, David Lynch invitó a Ernesto Laguardia a su película, pero el actor no conocía que la persona con la que estuvo hablando era director.

“Y finalmente me dijo, ‘oye pues tú estás muy bien para el papel. Es un papel que soñé y tú lo vas a hacer muy bien. Le dije: ‘¿Usted quién es?’ Pues yo soy el director, me llamo David Lynch”

Ernesto Laguardia destacó que David Lynch era un gran cineasta y se acuerda que para Dune se utilizaron varios efectos especiales.

En su video, Ernesto Laguardia compartió que logró formar una gran relación con David Lynch.

Ernesto Laguardia incluso confesó cómo fue su escena, en la cual tuvo un accidente.

“Se me acercaba Kenneth MacMillan que también ya falleció. Con una insinuación sexual, me pegaba así en la cara y me arrancaba la sierra y cuando eso sucedió empecé a gritar como loco, me caí”

Ernesto Laguardia