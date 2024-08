David Lynch anunció su retiro como director de cine a sus 78 años debido a una enfermedad ¿qué tiene? Aquí te contamos.

A través de una entrevista con la revista Sight & Sound, el aclamado director de cine de culto David Lynch ha dado a conocer su retiro.

Esto debido a un grave problema de salud que aqueja al director de cine estadunidenses David Lynch y lo obliga a estar confinado en su casa.

¿Qué enfermedad tiene David Lynch? Se retira como director de cine a los 78 años de edad (ESpecialm)

Esta es la enfermedad que tiene David Lynch y lo obliga a retirarse como director de cine

En entrevista con Sight & Sound, el director de cine David Lynch ha confirmado su retiro del séptimo arte a los 78 años de edad.

Debido a que el director de cine, David Lynch tiene un enfisema pulmonar que padece por culpa del tabaco y que ha acabado con su salud.

“He tenido enfisema por fumar durante tanto tiempo, así que estoy confinado en casa, me guste o no. Sería muy malo para mí enfermarme, incluso con un resfriado. Sólo puedo caminar una corta distancia antes de quedarme sin oxígeno”. David Lynch

Dicho enfisema pulmonar que padece el director de cine, David Lynch se debe a su abuso por el cigarrillo, sin embargo, aseguró estar consciente de lo que significó, aún le entristece.

“Fumar era algo que me encantaba, pero al final me ha hecho daño. Era parte de mi vida de artista: el olor del tabaco, encenderlo, fumar y sentarme mirando tu trabajo o pensando en cosas: nada en este mundo es tan hermoso. Y ahora me está matando”, lamentó el director de cine, David Lynch.

¿Qué enfermedad tiene David Lynch? Se retira como director de cine a los 78 años de edad (ESpecialm)

David Lynch quiere seguir siendo director de cine, pero no ha distancia

Ante la pregunta si David Lynch quiere seguir siendo director de cine, ahora en modo a distancia por su enfermedad.

El director de cine David Lynch aseguró que le gustaría seguir dirigiendo películas “me gusta estar en medio del meollo y sacar ideas de allí”, expresó.

Sin embargo, es poco probable que lo vuelva ha hacer, apuntó David Lynch, pues al director de cine no le agrada la idea de hacerlos distancia