El 10 de enero de 2023, Adela Micha subió al canal de YouTube de La Saga una entrevista con Florinda Meza.

Espacio en el que Florinda Meza -de76 años de edad- habló de su relación con Roberto Gómez Bolaños tras la infidelidad a su esposa Graciela Fernández.

Como en cada entrevista de Florinda Meza, el tema de su amorío con Roberto Gómez Bolaños siempre sale a la conversación.

Siendo en aquella ocasión cuando la actriz justificó la infidelidad de Chespirito y reveló una plática que tuvo con su exesposa.

Adela Micha preguntó a Florinda Meza si se sentía culpable por haber provocado que el comediante dejara a su esposa.

“Fíjate que no”, respondió la actriz. Confesando incluso que parte de esta carga se la quitó Graciela Fernández durante una llamada telefónica.

Cuenta Florinda Meza que la ex de Roberto Gómez Bolaños confesó sentir mucho coraje , pero no en contra de ella:

“Me habló y me dijo que sí tenía mucho coraje, me dijo. Pero mi coraje no es contigo, es con él”.

Recuerdo de Florinda Meza con Graciela Fernández