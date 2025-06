En plena entrevista, Florinda Meza llamó “siete grandes defectos” a la esposa e hijos de Chespirito y así reaccionó Roberto Gómez Bolaños al escucharla.

Con el estreno de Chespirito: Sin querer queriendo se han revivido varias de las polémicas que ha protagonizado Florinda Meza -de 76 años de edad- por su relación con Roberto Gómez Bolaños.

Y es que Florinda Meza empezó una relación con Roberto Gómez Bolaños cuando este todavía se encontraba casado con Graciela Fernández.

A través de las redes sociales se revivió una entrevista de Florinda Meza donde llamó “siete grandes defectos” a la esposa e hijos de Chespirito.

Se trata de una entrevista que ofrecieron Florinda Meza y Roberto Gómez Bolaños en 2004 al programa chileno Pasiones de TVN.

Sin embargo, Florinda Meza sorprendió a todos al referirse como “siete grandes defectos” de Chespirito a su esposa e hijos.

Al escuchar a Florinda Meza, Roberto Gómez Bolaños no tardó en reaccionar y le pidió que no se refiriera de esa manera a ellos.

Roberto Gómez Bolaños destacó que tenía seis hijos maravillosos y que no se podían referir a ellos como defectos.

Sin embargo, a Florinda Meza no le importó la petición y aseguró que serían maravillosos si fueran de ella, pero al no ser así se trataba de un problema y un defecto que tenía Chespirito.

En esta entrevista Florinda Meza dejó ver que para ella si fue un problema que Chespirito tuviera hijos.

Durante su charla, Florinda Meza revela cómo inicio de su historia de amor con Roberto Gómez Bolaños y la manera en la que la cortejaba, aunque se encontraba casado.

Florinda Meza destacó que durante 5 años, Roberto Gómez Bolaños la estuvo buscando, pero ella se negaba a iniciar una relación.

“Cinco años de andarme persiguiendo y medio conquistada porque si no, no me habría dado ese primer beso”

Por su parte Chespirito aseguró que durante todo ese tiempo intentó conquistar a Florinda Meza mandándole varios detalles.

Durante su conversación, Florinda Meza no dudo en exhibir a Roberto Gómez Bolaños como infiel ya que pese a que tenía esposa andaba coqueteando con otras mujeres.

En ese sentido, Florinda Meza recalcó que no fue la única mujer con la que Roberto Gómez Bolaños coqueteó, aunque se encontraba casado.

Florinda Meza dejó en claro que no aceptó tener una relación con Roberto Gómez Bolaños porque no quería ser una más del montón.

“Hubo que hacer muchos esfuerzos. Él era un hombre muy infiel a su esposa. Muy, muy infiel y como andaba con tantas yo no quería ser una más en su lista. Por eso me negué siempre y él me decía que yo era su mujer ideal. Ahora me doy cuenta que si era siempre”

Florinda Meza