Christian Nodal -de 26 años de edad- sacó su lado cómico a través de su cuenta oficial en Instagram.

Y el video de Christian Nodal en las historias de la plataforma le revivió la infancia a varios internautas fanáticos de los Cheetos.

Christian Nodal (Christian Nodal Instagram @nodal)

Así fue como Christian Nodal mostró lo gracioso que es

En las historias de su cuenta oficial en Instagram, Christian Nodal compartió un video sacando su lado cómico.

Esta publicación de Christian Nodal le revivió la infancia a varios internautas fanáticos de los Cheetos ‘Colmillos’.

Pues en el video celebrando el éxito de su más reciente concierto, el cantante de música regional mexicana aparece sonriendo con una de estas frituras en la boca.

Christian Nodal utilizó la fritura de cheetos con forma de dentadura sobre los propios , algo que muchos de sus fans recordaban hacer cuando eran niños

Christian Nodal presentó su ‘Pal’ Cora Tour’ 7 de agosto en el Estadio Chochi Sosa en Tegucigalpa, Honduras.

Además, aprovechó esta publicación para informar que el 9 de agosto estará presentándose en las instalaciones del Cardales de Cayalá en Guatemala.

Su video en la plataforma de Meta, Christian Nodal lo compartió con la canción de Queen lanzada durante el año 1977 ‘We Are the Champions’.

Setlist del Pa’l Cora Tour’ de Christian Nodal en su gira

La gira ‘Pa’l Cora Tour’ de Christian Nodal comenzó el 28 de junio de 2024 y contó con presentaciones en México, Estados Unidos y Europa.

Por lo que se sabe que el setlist del Pa’l Cora Tour’ de Christian Nodal incluye las canciones: