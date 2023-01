Hasta los que no conocían a Babo de Cartel de Santa han visto su video sin censura en contra de su voluntad. Así le pasó a una abuelita que ya reaccionó al polémico clip.

A través de redes sociales, se hizo viral el video de una abuelita reaccionando al clip de Babo de Cartel de Santa, a quien confunde con un burro. Tómala.

Tan sorprendida quedó la señora que incluso invocó a Dios: “ ¡ Jesús de mi corazón! ¡No manches, mira nada más, Dios mío! ¿Qué cuete con esto? ¡Dios!”, dice.

Abuelita reacciona a video de Babo de Cartel de Santa (Twitter)

Lo más gracioso es que la abuelita comparó a Babo de Cartel de Santa con un burro y cuestionó sobre el pearling; “¿pues qué es un burro?”

Y agregó: “¡Ay, hijo de toda su madre, pero tiene granos ahí! ¡Mira, mira Erika tiene granos! No manches Eri, mira nada más. ¡Ay, no, no no Jesús!”, desatando estallidos de risas.

¿Qué es el pearling, procedimiento al que se sometió Babo de Cartel de Santa?

Babo de Cartel de Santa acaparó los reflectores hace unos días debido a la filtración del video sin censura de “Piensa en mí”, publicado en su cuenta de OnlyFans.

Las imágenes causaron memes, burlas y comentarios sobre su miembro debido a que se hizo una intervención llamada pearling.

Misma que dejó impactada a una abuelita cuya reacción ya es de lo más viral.

La mujer dijo que Babo de Cartel de Santa parecía tener granos , sin embargo, el mismo cantante reveló en entrevista con Luisito Comunica que no son más que perlas o canicas de teflón.

Así es, se injertó estos elementos en la superficie de su órgano reproductor con el objetivo de mejorar su desempeño sexual. Aparentemente esto le brinda un mayor placer a sus parejas.

El precio del pearling puede variar según los materiales utilizados, pero algunas clínicas dermatológicas lo realizan por un costo de entre 2 mil 500 y 5 mil pesos.