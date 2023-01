El sacrificado Babo de Cartel de Santa ya dio razón para exhibir sus ‘perlas’ y se burló diciendo que fue para tirarle paro a Piqué en medio de la tiradera que Shakira le lanzó.

Sin duda, la semana pasada estuvo llena de noticias de gran impacto y ahora resulta que hay algo que vincula a Babo de Cartel de Santa y Piqué.

En forma de burla, Babo de 46 años de edad, quien es líder de Cartel de Santa, contó que como Shakira arrastró a Piqué, decidió lucir sus ‘perlas’ como un paro.

Shakira lanzó el BZRP contra Piqué y super Babo de Cartel de Santa salió en su defensa para desviar la atención que rodeaba al futbolista, dijo el rapero en forma de burla.

¿Qué fue lo que lo vio orillado a mostrar el perling que tiene en el pene? Sin ponerse de acuerdo, Babo simplemente lo mostró sin tener nada que ver con Shakira o Piqué.

En una plática que el rapero de Santa Catarina dio a ‘La Mole’ para YouTube, compartió que fue curioso que su video se viralizara en medio del pleito Shakira y Piqué, pero solo fue coincidencia.

‘La Mole’ incluso le dijo que hubiese parecido que le tiró un paro a Piqué y Babo de Cartel de Santa se colgó de esos para decir que cómo el futbolista no sabe cantar le tuvo que echar una llamada.

“La Mole: Estaba Bizarrap y Shakira y de repente entra el vergazo, literalmente. ¿Sabías fue coincidencia? Yo dije, Babo le contestó.

Babo: No pues me habló mi compadre el Piqué jajaja, me están dando en la madre, yo no sé hacer canciones, pues va”.

La Mole y Babo de Cartel de Santa.