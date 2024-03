Enrique Peña Nieto -57 años de edad- tiene una nueva novia extranjera; esto a un año de haber terminado con Tania Ruiz -36 años de edad-.

En redes sociales se ha hecho tendencia el nombre del expresidente de México, Enrique Peña Nieto debido a que habría presentado a su nueva novia extranjera.

Y de acuerdo con Despierta América, la nueva novia de Enrique Peña Nieto sería una mujer extranjera de nombre Simona.

La nueva novia de Enrique Peña Nieto sería de Lituania

Se ha dado a conocer que Enrique Peña Nieto, expresidente de México, tiene una nueva novia extranjera de nombre Simona.

Si bien no se han dado más detalles sobre la nueva novia de Enrique Peña Nieto, aseguran que es de Europa, específicamente de Lituania.

Lituania, de dónde sería la nueva novia extranjera de Enrique Peña Nieto, es un país europeo que se sitúa entre Bielorrusia y Polonia.

La noticia de la nueva novia extranjera de Enrique Peña Nieto que aseguran se llama Simona, llega a un año de haber terminado su relación con Tania Ruiz.

La noticia de la nueva novia extranjera de Enrique Peña Nieto, se anuncia días después de que su ex pareja, Tania Ruiz anunciara su separación con el empresario Manuel Serrano Ortega de nacionalidad española.

La relación de Tania Ruiz con Serrano Ortega se anunció a mediados de octubre del año pasado, y el pasado 12 marzo del 2024 fue cuando se reveló que ambos empresarios habían terminado.

Tania Ruiz fue quien anunció su separación con Enrique Peña Nieto en 2023

A principios del 2023 fue cuando se anunció la separación entre Enrique Peña Nieto y su ahora ex novia, la empresaria potosina Tania Ruiz en medio de rumores de violencia.

No obstante, fue ella quien reveló que ya no estaba con Enrique Peña Nieto, negando los rumores de violencia entorno a su relación con el ex mandatario.

De acuerdo a sus declaraciones, Tania Ruiz aseveró que aunque había mucho amor entre ella y Enrique Peña Nieto, sus proyectos de vida ya no congeniaban.

Tania Ruiz confesó en aquel momento que ella y Enrique Peña Nieto finalizaron su relación en los mejores términos después de 4 años.