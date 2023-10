Tania Ruiz Eichelmann, modelo y exnovia del ex presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, presentó a su nuevo novio en sus redes sociales y dejó a todos impresionados, se trata de Manuel Serrano y hoy te contamos quién es y a qué se dedica.

A meses de que Tania Ruiz confirmó su ruptura con Enrique Peña Nieto, y con motivo de su cumpleaños número 36, la modelo compartió una foto con su nuevo novio y causó gran impacto entre las y los cibernauras.

Acompañada de un tierno mensaje que dedico a su nueva pareja, Tania Ruiz fue cuestionada sobre Enrique Peña Nieto y su nuevo novio, por lo que, a continuación, te contamos quién es Manuel Serrano y todo lo que sabemos de él.

Su nombre completo es Manuel Serrano Ortega, un Licenciado en Ingeniería Industrial que también cuenta con un doctorado en Transformación Digital.

Manuel Serrano es empresario, profesor e inversor, además, también ha trabajado en puestos ejecutivos en empresas como Accenture, una multinacional de consultoría estratégica, servicios tecnológicos y externalización.

Durante su vida, Serrano Ortega ha creado empresas relacionadas con las industrias de Internet, Restauración, Agroalimentario, Salud, Educación, Medio Ambiente, Bienes Raíces o Consultoría, y actualmente se dedica al C-Level.

Según expone la pareja de Tania Ruiz, su empresa Coolhunting Group, en donde también se incluye una universidad, estudios de investigación y más, se dedica a dar consultorás sobre detección y análisis de tendencias y asesoramientos a empresas en lo relacionado.

Del mismo modo, Manuel Serrano cuenta con la empresa Coolhunting Community, en donde alberga a “la mayor Red Global de Coolhunters profesionales o Analistas de Tendencias”.

“Manuel Serrano Ortega ayuda al C-level de las compañías a anticiparse al futuro, a través de sus empresas de Coolhunting. Es un emprendedor en serie, inversor, speaker, y autor de libros. Colabora con los medios de comunicación como experto de tendencias”, expone su página de Internet.

En Instagram, Tania Ruiz compartió una foto acompañada de un conmovedor mensaje dedicado a su novio, Manuel Serrano, a quien le agradeció “todo lo que ha hecho” por ella.

En su cumpleaños número 36, la exnovia de Enrique Peña Nieto le agradeció a Manuel Serrano por “darle tanto amor”, cuidado, risas y contención.

“Si algo me ha dolido desde que te conozco, son mis cachetes de tanto sonreír”, expuso la modelo, a quien su novio respondió con un largo mensaje en donde aseguró que se casará con ella.

“Todavía recuerdo el día en que te conocí, y sentí algo dentro de mi tan fuerte y especial, que le dije a mis amigos ‘me he enamorado, ella es la mujer de mi vida, y me voy a casar con ella’ y tampoco se me va a olvidar tu cara cuando te dije ‘aunque tú no lo sepas, yo me voy a casar contigo’. Estoy súper orgulloso de ti, y te admiro profundamente".

Manuel Serrano