¿Beto Pasillas tiene de hermano perdido a Gerudito? En Chisme No Like los confundieron, lo entrevistaron y hasta 3 días después se dieron cuenta que no era el ex de Yuya.

Luego de que surgió la fotografía de Siddhartha, la pareja de Yuya, en un tendedero del 8M, los reporteros en Chisme No Like se pusieron en busca de la declaración.

Sin embargo, el ojo les jugó chueco cuando el reportero de Chisme No Like presentó una entrevista con Gerudito -de 35 años de edad-, diciendo que se trataba de Beto Pasillas.

Gerudito, influencer confundido con Beto Pasillas. (@gerudito)

Incluso, el propio influencer dijo que al momento de la alfombra roja le pareció extraño tanto interés por Yuya -de 30 años de edad- hasta que se dio cuenta “me confundió”.

Chisme No Like presenta exclusiva con Gerudito, pensando que se trataba de Beto Pasilla, el ex de Yuya

Hace unos días, surgió que Siddhartha estaba siendo anunciado de abuso sexual, pues apareció en un tendedero del 8M, por lo que el tema comenzó a ser perseguido por Chisme No Like.

Javier Ceriani y Elisa Beristain (Especial)

La gran sorpresa resultó cuando los reporteros del programa de YouTube encontraron -según ellos- a Beto Pasillas -de 31 años de edad-, quien es el exnovio de Yuya, pero en realidad era el influencer Gerudito.

Beto Pasillas, ex de Yuya. (@betopasillas)

Esto llevó a los reporteros a cuestionarle sobre su pensar sobre la situación que actualmente pasaba Siddhartha, la pareja de Yuya.

Y aunque Gerudito asegura que sí le dijo al final al reportero “me confundiste no soy Beto”, la exclusiva fue presentada en Chisme No Like.

Incluso los conductores argumentaron sobre las declaraciones que Gerudito -para ellos Beto Pasillas- hizo sobre lo sucedido con la pareja de Yuya.

Esto sirvió para que Gerudito se burlara de Chisme No Like y de que sí habían mostrado su entrevista, presentándolo como Beto Pasillas, el ex de Yuya.

Así se vivió el momento de la entrevista mostrada en Chisme No Like:

Pasaron 3 días para que Chisme No Like se diera cuenta que presentaron a un Beto Pasillas falso

Luego de que Gerudito, a quien confundieron en Chisme No Like con Beto Pasillas, se burlara del programa, la viralización llevó a que se dieran cuenta de su error 3 días después.

Gerudito ya hasta había contado su experiencia y lo que pensó cuando fue cuestionado como si fuera Beto Pasillas, hasta que Chisme No Like lo contactó.

Los conductores se hicieron responsables de la información errónea que presentaron a sus suscriptores, y aseguraron “el reportero nos dijo que era Beto Pasillas”.

Sin embargo, Gerudito explicó que cuando finalizaron las preguntas en aquella alfombra roja, él le dijo “no soy Beto”.

“Al final me dijo, Beto nada más nos regalas una foto. Y yo le dije “no soy Beto”, me fui y me reí… Pero quiero creer, por su bien laboral, que no me escuchó”. Gerudito, influencer.

Finalmente, Gerudito reconoció que no es la primera vez que le gritan “Beto Pasillas” en un evento y ya hasta lo llaman “Geru Pasillas”.