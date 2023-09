Emilio Osorio formó parte del show de Wendy Guevara en el Teatro Metropolitan, pero en su presentación no pudo pasar desapercibido un accesorio en su saco.

Aunque Emilio Osorio -de 20 años de edad- se veía sumamente elegante con su saco con plumas, tuvo un error que lo hizo quedar como fardero o ratero.

Sin embargo, este detalle no opacó el desempeño que Emilio Osorio tuvo en el evento de Wendy Guevara -de 30 años de edad-.

Por otra parte, el cantante dio su postura sobre la relación de subidas y bajadas que mantienen sus papás, Juan Osorio -de 66 años de edad- y Niurka Marcos -de 55 años de edad-.

Emilio Osorio se ganó el escenario en el show de Wendy Guevara -donde asistió como invitado- no solo por el estreno de una canción, sino por un detalle de su outfit.

Teniendo el escenario del Teatro Metropolitan para él solo, Emilio Osorio acaparó la atención con su vestuario y es que parece que las prisas le ganaron.

En los videos de la presentación del cantante, que se mostraron en redes sociales, se puede ver a Emilio Osorio con el pin de seguridad en la manga de su saco.

Y es que parece que o las prisas le ganaron, quién le dio la ropa para colaborar olvidó quitarle el pin o bien, tiene una doble vida como fardero.

Además, se cree que Emilio Osorio ni se percató del pin en su manga, pues él se estuvo moviendo con mucha seguridad en el escenario, sin importarle el detalle.

Cabe destacar que fue Joanna Vega-Biestro -de 42 años de edad- quien compartió, en Sale el Sol, este pequeño detalle que observó en el show.

Emilio Osorio tuvo un detalle en su outfit del show que dio con Wendy Guevara, pero esto y la relación de sus papás es algo que lo tiene sin cuidado.

A través de un encuentro que Emilio Osorio tuvo con los medios de comunicación, compartió su parecer sobre la tóxica relación que llevan sus papás.

Y es que recordemos que a unos días de que terminara La Casa de los Famosos México, Niurka dijo haber bloqueado a Juan Osorio de sus redes sociales.

Sin embargo, el hijo de los famosos dijo que esto lo tiene sin cuidado, pues además dejó ver que sus papás ya están grandecitos como para que él se esté metiendo en sus decisiones.

“No es mi pedo, yo no me voy a meter, si se llevan bien no me meto, si se llevan mal tampoco me meto, son dos señores de más de 55, no es mi punto meterme”.

Emilio Osorio, cantante.