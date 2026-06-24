El video de Silvia Navarro con un fan confundido se volvió viral gracias a sus seguidores, quienes se encargaron de compartirlo en redes.
Silvia Navarro se encontraba haciendo un en vivo desde calles de la CDMX cuando se encontró un fan que le pidió una foto, todo se volvió confuso cuando la actriz le pidió su pronóstico para el México vs Chequia.
Silvia Navarro se vuelve viral por video con un fan confundido
El fan de Silvia Navarro se notaba nervioso cuando le pidió una foto a la actriz. Ella quiso ser amigable, por lo que le pidió su pronóstico para el partido de México en el Mundial 2026.
“Oye, cuéntanos tu pronóstico para México hoy”, dijo la actriz al confundido fan que le respondió: “Pues yo creo que no va a llover, no tiene que llover”.
El fan de Silvia Navarro se confundió y le dio su pronóstico del clima, por lo que Silvia Navarro le aclaró que se refería a los posibles resultados del partido de México vs Chequia.
“No, no, no del partido”, mencionó Silvia Navarro a lo que su fan respondió que México iba a ganar: “2-1, vamos a ganar”.
Silvia Navarro se alejó de su fan y siguió con su transmisión en vivo, pero el clip fue recuperado por sus fans y se volvió viral en redes sociales.
Fans de Silvia Navarro comprenden a su fan confundido
Los fans de Silvia Navarro compartieron el gracioso momento en redes sociales y expresaron que si se encontraran con la actriz, también estarían confundidos.
“Yo también me hubiera puesto nervioso si me habla Silvia Navarro”, fue uno de los comentarios en redes sociales.
Cabe señalar que Silvia Navarro es conocida por ser cercana a sus fans, a quienes siempre regala fotografías y autógrafos cuando los encuentra.