Charly López ha dejado impactado a sus seguidores por un video en donde su apariencia física ha dado mucho de que hablar por lo acabado que se ve.

A lo largo de su trayectoria, Charly López -de 55 años de edad- se destacó por su apariencia y es que siempre cuidó la manera en la que aparecía frente a sus seguidores.

Charly López siempre mostró su pasión por el ejercicio y una alimentación sana para conservarse en forma.

Sin embargo, a través de las redes sociales se ha viralizado un video en donde usuarios se han cuestionado qué le ha pasado a Charly López.

Y es que algunos consideran que Charly López luce muy acabado, una imagen que dista mucho de la que solía presentar en sus diferentes apariciones públicas.

Este es el video que se hizo viral por la apariencia de Charly López

Charly López es reconocido por ser uno de los miembros originales de Garibaldi, grupo que alcanzó gran popularidad en los años 90.

Charly López (@charlylopezgar / Instagram)

Desde esos momentos, Charly López siempre mostró una gran disciplina al mantener una gran figura, presumiendo estar en una gran forma física.

Sin embargo, a través de las redes sociales se ha viralizado un video de Charly López y no por algún proyecto que vaya a realizar sino por su apariencia.

Y es que en realidad se trata de un video en el que Charly López acepta mandar un saludo para una persona.

Pero usuarios de inmediato inundaron el video con comentarios en el que se cuestionan que le había pasado a Charly López.

Y es que algunos usuarios han resaltado que Charly López luce muy acabado, una imagen que dista mucho de lo que solía presentar frente a las cámaras.

Usuarios impactados por lo acabado que se ve Charly López en este video

El video de Charly López se hizo viral y los comentarios sobre su aspecto actual no se hicieron esperar.

Algunos usuarios no tardaron en señalar que Charly López siempre se había mantenido muy bien por lo que se les hacía raro verlo de esa manera.

“Lo que queda de Charly López”, “Y el que siempre se ha cuidado tanto… imagínense uno”, “¿Quién me lo dejó así?”, “Los excesos sí cobran factura”, “Queeee Charly de Garibaldi oh Dios que le ha pasadooo?”, señalaron algunos usuarios.

Otros usuarios destacaron que la apariencia que muestra Charly López no es solo por su edad, pues hay otros famosos de la misma generación que no se ven de esa manera.

“Pues Sergio Mayer debe andar por la misma edad y no se ve así”, “Wow, ¿qué le pasó? Eso no es edad, porque no está tan grande, digo, es cincuentón”, “Que le pasó hasta hace poco se miraba muy bien”, se puede leer en las redes sociales.

Por su parte hubo otros usuarios que se preocuparon por el aspecto actual de Charly López y le pidieron que se cuidara pues no se veía muy bien.