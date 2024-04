Clint Eastwood de 93 años de edad reapareció e impactó por cómo luce, pero eso no fue lo que dejó con la boca abierta a sus fans, sino lo que se sabe que hace actualmente.

Con un video difundido en redes sociales, los asistentes a un evento captaron a Clint Eastwood con Jane Goodall, revelando cómo luce el actor y director de cine.

Sin duda, la forma en que fue captado dejó impactados a sus fans, porque nadie esperaba verlo así y mucho menos saber qué hace de su vida Clint Eastwood.

Así luce Clint Eastwood a sus 93 años de edad

Clint Eastwood se desapareció del ojo público en cuanto su edad fue avanzando, pero durante el fin de semana el director de cine reapareció y fue captado infraganti.

Por un video difundido en Daily Mail, fue que se pudo ver a Clint Eastwood asistiendo a un evento de la primatóloga Jane Goodall.

El sitio donde fue captado Clint Eastwood fue en el Centro Cultura Sunset en Carmel, California, como parte del evento ‘Razones de esperanza’, con motivo de recaudación de fondos.

En el video, se le ve al productor de cine tan casual como te lo puedes imaginar con una camisa de franela a cuadros, una chamarra azul y pantalones a juego, además de uno tenis.

Lo que más llamó la atención del director y actor, fue su apariencia física, que aunque luce delgado, barba y cabello largo canoso, algunos consideran que se mostró de muy buen ánimo.

🚨VIDEO of 2024 Clint Eastwood 93, makes rare public appearance at Jane Goodall event pic.twitter.com/Bj81eIX14N — AJ Huber (@Huberton) April 14, 2024

Horas antes de la entrada al evento, Clint Eastwood fue captado en la recepción platicando con Goodall, pues hay que recordar que el tema de los primates, pues él protagonizó “Every Which Way but Loose” en 1978.

Reaparición de Clint Eastwood sorprende a sus fans, porque además sigue trabajando

La reaparición de Clint Eastwood a los 93 años de edad, sorprendió a sus fans, pero no solo por su físico, sino porque sigue trabajando en la producción.

A la par que se difundió el video de Clint Eastwood se informó que el cineasta sigue produciendo; se trata de Juror N.2, con Nicholas Hoult y Toni Collete, misma que se espera este este 2024.

Ante ello, los fans de Clint Eastwood quedaron más que fascinados porque no solo se trató de su reaparición, sino saber que sigue trabajando a sus avanzada edad y que algunos se quejan siendo jóvenes.

Fans comentan la reaparición de Clint Eastwood. (usuario de Twitter / Captura de pantalla)

Fans comentan la reaparición de Clint Eastwood. (Usuario de Twitt / Captura de pantalla)

Otros comentarios también apuntaban a que entraron a la tendencia del director del cine porque pensaban que había muerto, pues ya sabían de su avanzada edad.

Fans reaccionan a la reaparición de Clint Eastwood a los 93 años de edad. (@therealmrbench)

Cabe destacar que Clint Eastwood está próximo a cumplir un año más de vida el 31 de mayo.